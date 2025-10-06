El fin de una era: patentes de autos pasarán a ser de 5 letras y un dígito ante el inminente fin de las combinaciones para próximos años

El Ministerio de Transportes se prepara para anunciar el cambio definitivo de la fórmula de patentes que rige desde 2007, pasando de 4 letras y dos dígitos a 5 letras y un dígito. En motos, pasará de 3 letras y dos números a 4 letras y un número. Esto, considerando que actualmente quedan disponibles 1,2 millones de combinaciones en autos, que se proyecta que se acaben en 2029, y en motos quedan 108 mil, que podrían terminar en 2027. Además, los vehículos eléctricos tendrán una diferenciación, con una patente verde. La primera combinación será BBBBB-0.

Un importante cambio en la historia vial del país tiene programado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este martes se anunciará el fin de una era: las patentes actuales de automóviles dejarán de ser de 4 letras y dos números, para ser de 5 letras y un dígito.

Esta modificación responde al fin de las combinaciones vigentes. Esto, ya que según cifras de la cartera, quedan por solicitar 1,2 millones de combinaciones más. Cabe destacar que solo los vehículos de cuatro ruedas o más pasarán a tener 5 letras y un dígito, mientras que los de dos o tres ruedas (motos) también sufrirán un importante cambio: de 3 letras y dos dígitos serán ahora 4 letras y un dígito. En el caso de motos, quedan disponibles 108 mil combinaciones vigentes en stock.

De acuerdo con información del ministerio y el Registro Civil, en el caso de autos se proyecta para 2029 el fin de las combinaciones actuales, y en motos, para 2027.

“Hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio de Transportes para anticipar la próxima serie de combinaciones y garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular. Actualmente, el Servicio cuenta con stock suficiente de placas patentes para vehículos hasta el año 2029 —considerando la demanda actual— y, en el caso de las motocicletas, hasta aproximadamente 2027. Esto nos permitirá operar sin inconvenientes durante los próximos años”, señaló Omar Morales, Director Nacional del Registro Civil e Identificación.

El último cambio, de 2 letras y 4 números a 4 letras y 2 dígitos se concretó en 2007 (3 letras y 2 dígitos para motos). En casi 20 años, ante el creciente número de vehículos en el país, desde 2023 que el ministerio implementó una mesa de trabajo para evaluar una nueva combinación, que será anunciada este martes.

Las nuevas patentes tendrán solo consonantes, para evitar combinaciones de palabras. Así, las primeras series de autos tendrán la combinación BBBBB-0. Las motos, en tanto, comenzarán desde BBBB-0. Este no será el único cambio. También se anunciará que a partir de ahora los vehículos eléctricos tendrán una placa diferente de color verde.

Así se verán las nuevas patentes. Ilustración: Ministerio de Transportes.

Los cambios con las patentes a nivel nacional y los beneficios de esta modificación

Según constata el Ministerio de Transportes, este cambio permitirá tener mayor número de combinaciones. Con la serie actual, los vehículos de 2 o 3 ruedas tenían menos 850 mil combinaciones. Tras la nueva configuración tendrán cerca de 1 millón 750 mil combinaciones. Algo similar pasará con los autos de 4 o más ruedas, que con la configuración vigente tenían 20 millones de combinaciones. Ahora duplicarán su capacidad con más de 40 millones de posibilidades con este cambio.

El ministro Juan Carlos Muñoz resaltó que “el crecimiento del parque automotriz nos obliga a expandir las posibles combinaciones de dígitos y números de las actuales patentes. Lo anterior, porque tanto las combinaciones de autos como motos se están agotando. (…) La nueva combinatoria permitirá prácticamente duplicar la cantidad de combinaciones para patentes”.

Por otro lado, se dará a conocer que los autos eléctricos tendrán su propia distinción. Así como vehículos de diplomáticos, que tienen placas celestes, o autos vendidos en zona franca con patentes rojas, los vehículos eléctricos tendrán patente verde con letras negras.

Nuevas patentes de autos eléctricos o híbridos. Ilustración: Ministerio de Transportes.

El objetivo de esto es identificar claramente a los autos eléctricos o híbridos con recarga eléctrica exterior. Este tipo de vehículo mantendrá la fórmula actual de 4 letras y dos dígitos. Esta distinción permitirá facilitar labores de rescate. Quienes hoy tengan un tipo de auto eléctrico no tendrá que cambiar la patente obligatoriamente, pero si de forma voluntaria.

“Permitirá facilitar su identificación, tanto para temas de fiscalización, como también, para labores de rescate, poniendo esta medida en línea con otros países que tienen este tipo de matrícula, como China o Noruega”, concluyó el ministro.