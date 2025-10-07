Can Xue, László Krasznahorkai y Haruki Murakami: los nombres que suenan fuerte en el camino al Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura 2025 se entregará este 9 de octubre. Entre los favoritos destacan Can Xue, László Krasznahorkai, Haruki Murakami y César Aira, autores que representan distintas tradiciones y estilos narrativos en la literatura mundial.

Compartir

Este 9 de octubre se entregará el Premio Nobel de Literatura, quizá el que atrae la mayor atención mundial durante la semana en que se anuncian estos galardones. Además, genera una especial expectación entre los apostadores, que cada año invierten algunos dólares intentando adivinar quién será el ganador.

La lista de candidatos suele incluir nombres que se repiten año a año, todos con posibilidades de quedarse con el galardón que el año pasado fue para Han Kang, la autora surcoreana que recibió el premio “por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

La escritora, nacida en 1970, marcó un punto de inflexión para las voces literarias de su generación. Históricamente, el Nobel de Literatura ha sido un campo dominado por hombres: solo 18 mujeres lo han recibido desde 1909. La primera fue la sueca Selma Lagerlöf, y en 1945 Gabriela Mistral se convirtió en la única mujer latinoamericana en obtenerlo..

Por ahora, quienes lideran las apuestas son la escritora china Can Xue (1953), reconocida por su ficción experimental, y el húngaro László Krasznahorkai (1954), como los principales candidatos a alzarse con el Premio Nobel de Literatura 2025.

También figura el nombre del australiano Gerald Murnane, autor de la novela The Plains (Las llanuras). El periódico The New York Times lo describió como “el más grande escritor vivo en lengua inglesa del que la mayoría no ha oído hablar”.

En el ámbito de la literatura en español, uno de los nombres más destacados es el del argentino César Aira (Buenos Aires, 1949), quien este año presentó su más reciente obra, En el pensamiento. Con un estilo inconfundible que combina lo absurdo, lo surrealista y lo fantástico, Aira ha sido comparado con Kafka y Borges. Su prolífica trayectoria, que supera el centenar de breves novelas, lo posiciona como el candidato más fuerte de habla hispana.

Entre los posibles galardonados también figuran la poeta y narradora griega Ersi Sotiropoulos, la canadiense Anne Carson —ganadora del Premio Princesa de Asturias en 2022—, las japonesas Yoko Ogawa y Yoko Tawada, la australiana Alexis Wright y la francesa Nina Bouraoui.

Uno de los nombres que vuelve a sonar, como en ediciones anteriores, es el del japonés Haruki Murakami, un autor de ventas millonarias en todo el mundo, que en 2023 fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.