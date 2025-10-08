Estudio estima que al Estado le costaría cerca de US$1.600 millones comprar todos los terrenos ocupados por campamentos en Chile

Un informe elaborado por Colliers estimó que el valor del suelo ocupado por campamentos en Chile asciende a cerca de US$1.600 millones, considerando variables como ubicación, normativa urbana y potencial de desarrollo. Además, reveló que esta situación se concentra principalmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Biobío y Metropolitana.

¿Cuánto le costaría al Fisco comprar todos los terrenos donde hoy se levantan los campamentos en el país? Un informe elaborado por Colliers reveló que el valor del suelo actualmente alcanza los US$1.600 millones, distribuidos en unas 6.400 hectáreas a lo largo de Chile.

El mismo sondeo deslizó que esta situación se concentra principalmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Metropolitana, que en conjunto agrupan aproximadamente el 80% de las familias en campamentos.

El análisis cobra relevancia en el marco de la reciente demolición de la toma de Calicheros en Quilpué, caso —que tuvo lugar en terrenos pertenecientes a la familia del empresario Alejandro Correa— que fue calificado por sus propietarios como un “precedente histórico” para hacer valer el Estado de Derecho, marcando un punto de inflexión en el debate sobre las ocupaciones ilegales.

Además, existen otros procesos de desalojo en curso, como el de la megatoma de San Antonio, la toma Alto Molle en Alto Hospicio, mientras que en la Región Metropolitana, específicamente en La Florida, el municipio informó que ejecutará durante esta semana el desalojo del Campamento Dignidad.

Un mapa de los campamentos

De acuerdo a los registros de Techo, actualmente existen cerca de 120.000 familias viviendo en 1.428 campamentos distribuidos a lo largo del país.

Como se mencionó, Colliers indica que esta situación se concentra principalmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Metropolitana, que en conjunto agrupan aproximadamente el 80% de las familias en campamentos —aunque destaca especialmente la Región de Valparaíso, que por sí sola concentra el 25% del total—.

El análisis de Colliers calculó que el valor del suelo ocupado por campamentos en Chile asciende a alrededor de US$1.600 millones, considerando variables como ubicación, normativa urbana y potencial de desarrollo.

“Este suelo, en muchos casos, posee un alto valor estratégico, ya sea por su potencial habitacional o industrial, lo que representa una oportunidad relevante para el desarrollo urbano ordenado y eficiente”, explica Matías Bucci, subgerente del Área de Estudios de Colliers.

De acuerdo al ejecutivo, “desde una perspectiva de planificación responsable, reubicar a las 120.000 familias en viviendas de estándar Serviu, dentro de proyectos debidamente urbanizados, permitiría utilizar al menos la mitad de la superficie actualmente ocupada por campamentos —es decir, unas 3.200 hectáreas—, cifra que podría reducirse aún más si se aplican criterios de densificación adecuados. Esto no solo optimiza el uso del suelo, sino que también permite liberar terrenos de alto valor para otros fines productivos o habitacionales”.

Según el informe de Colliers, “es importante subrayar que los terrenos ocupados por campamentos presentan una gran diversidad: algunos están emplazados en zonas con buena normativa urbana, lo que eleva su valor de mercado; otros se encuentran en áreas rurales con escaso potencial de desarrollo, y también hay casos en zonas de riesgo —como quebradas o áreas inundables— donde no es viable construir, y la única solución es la reubicación”.