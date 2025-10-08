Santiago Videla, el máximo anotador en la historia de los Cóndores sobre la clasificación al Mundial: “Son frutos de un trabajo bien hecho, de un grupo muy comprometido” 

El back de la selección chilena fue un pilar fundamental en el partido clasificatorio frente a Samoa en el Estadio Sausalito, donde sumó 16 puntos con el pie para el conjunto nacional. Así, Videla estiró su récord como máximo anotador histórico de los Cóndores a 375 puntos. "Son lindos esos momentos, y me encanta tener esa responsabilidad en el equipo. El grupo confía en mí", comenta.

Ha pasado más de una semana desde el histórico triunfo de los Cóndores que selló su clasificación al Mundial de Australia 2027 y los reconocimientos abundan para el equipo: reconocimientos desde La Moneda hasta la Cámara de Diputados, y miles de hinchas que siguen celebrando el notable hito de los dirigidos por Pablo Lemoine.

El público fue determinante en el triunfo del conjunto nacional frente a Samoa por 31-12 en el Estadio Sausalito, factor que jugadores como Nicolás Saab y Domingo Saavedra compartieron con The Clinic. Y uno que también coincide es Santiago Videla, que fue una de las figuras del partido y marcó 16 puntos con el pie. Es más, solo falló una conversión desde la banda, lo que se traduce en un 85% de efectividad, anotando dos conversiones y cuatro penales para Chile.

“El público fue clave. Apenas pedimos el aforo completo, que Domingo (Saavedra) subió un post en X, el público lo recibió muy bien y durante la semana sentimos el apoyo para el partido. Sabíamos que serían una fuente de energía clave. El partido lo íbamos a ganar dentro de la cancha, pero fue clave el público. Estamos muy felices, todavía un poco impactado por lo que fue el partido pero son frutos de un trabajo bien hecho, de un grupo muy comprometido y amor por un objetivo“, comenta Videla.

MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIA UNO

Para el back formado en Old Boys, Selknam ha sido clave en el desarrollo del rugby nacional hacia el profesionalismo. “Los resultados que tenemos ahora son frutos de un proyecto bien hecho de alto rendimiento, de un equipo profesional como Selknam que por primera vez jugamos el 2020. Por la pandemia nos pausó pero la SLAR es la fuente de estos resultados en sudamérica”.

Y agrega: “No solo Chile está teniendo resultados: Uruguay clasificó al Mundial y muchos argentinos están siendo nominados a los Pumas habiendo jugado en esta liga. Los resultados están. Y eso nosotros lo sabemos, y el mundo sabe que sudamérica y Chile están haciendo bien las cosas. Hay que seguir por este camino”.

Santiago Videla, el máximo anotador en la historia de los Cóndores

El 16 de julio de 2022 es una fecha inolvidable para el rugby chileno: fue la primera vez que Chile clasificó a un Mundial de la disciplina después de un memorable triunfo frente a Estados Unidos en Denver. ¿La gran figura del partido? Justamente Santiago Videla, que fue el autor de un try, cuatro conversiones y el penal definitivo del partido, lo que equivale a 16 puntos de los 31 que marcaron los Cóndores en esa histórica jornada.

Y es que la efectividad de Videla con el pie es un componente clave dentro del ataque de los Cóndores, algo que también está escrito en los libros de historia: el jugador de 27 años es el máximo anotador en la historia de la selección chilena con 375 puntos, superando con holgura a Javier Valderrama, quien sumó 232 puntos en 20 caps por el cuadro nacional.

El 13 de julio de 2024, Videla superó la marca de Valderrama en el partido de Chile frente a Bélgica, cuando llegó a 242 puntos. Y desde ese entonces, ha sumado otros 133 puntos con la camiseta nacional. Además, es el máximo anotador en la historia de los Miami Sharks, su club actual.

Para el jugador de los Cóndores, ser responsable de las patadas del equipo es algo que ha ido construyendo con el tiempo: “No me pasó de la noche a la mañana. Cuando comencé a jugar por la selección al principio no pateaba, después me tocó tener la responsabilidad. Pero he pasado por todos los momentos. He tenido patadas que uno dice que son fáciles o accesibles y no entran. Son errores y aprendizajes que uno va tomando a lo largo de los años. Y ahora con la experiencia que tenemos como grupo, son esos momentos de presión -pero una presión linda- de lo que uno se alimenta. Son lindos esos momentos, y me encanta tener esa responsabilidad en el equipo. El grupo confía en mí“, destaca Videla.

A su vez, la figura de los Cóndores recalca la importancia del staff de Pablo Lemoine en el éxito de los Cóndores, que accedieron a su segundo Mundial consecutivo. “Pablo fue el creador de esto, fue el creador de nuestro sueño. El que plantó la bandera chilena en el Parque Mahuida y que nos hizo decir ‘queremos ser alguien’. Me estaba acordando que hace un par de años nos planteamos un par de objetivos, y uno de ellos era cambiar el rugby chileno para siempre. Pensamos que lo íbamos a lograr clasificando a Francia 2023 pero al parecer no”.

“Con esta clasificación a Australia 2027, este grupo está logrando cosas que nadie en el rugby chileno había logrado antes. Nuestro propósito es seguir dejando un legado en los niños, en las comunidades y en las familias de Chile; que el rugby sea un pilar fundamental en el deporte nacional. Ahí estamos cumpliendo ese tema de cambiar el rugby chileno para siempre“, cierra Santiago Videla.