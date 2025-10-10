¿Cuánto vale el trabajo doméstico y la carga mental? La calculadora interactiva que lo calcula

La herramienta creada por la Universidad de Talca permite calcular el valor económico y el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La psicóloga Nadia Ramos destaca que busca visibilizar una labor históricamente invisibilizada.

Compartir

Desde lavar la ropa y cocinar, hasta organizar las citas médicas o asegurarse de que las tareas del hogar se cumplan. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado exige tiempo, energía y una dedicación constante que pocas veces se reconoce. A ello se suma la carga mental, la preocupación constante por el buen funcionamiento del hogar y el bienestar de la familia, incluyendo planificar, delegar y coordinar actividades.

“Impagable” es una plataforma que permite medir estas tareas en tiempo y valor económico, a través de una calculadora interactiva, mostrando con claridad el esfuerzo real que implica mantener un hogar y visibilizando una labor que históricamente ha recaído -principalmente- en las mujeres. Se estima que las mujeres dedican hasta un 50 % más de tiempo a estas labores que los hombres, lo que evidencia la desigualdad en la distribución de estas responsabilidades.

“Surge con la idea de poder visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y la carga mental, que significa llevar un hogar. Las mujeres en general invierten más tiempo que los hombres en las tareas de trabajo doméstico, de cuidado no remunerado y se hacen más cargo de que el hogar funcione. Si bien ha habido intentos para poder dimensionar esta realidad, todavía no son suficientes”, advirtió Nadia Ramos, directora del Centro de Psicología Aplicada (CEPA) de la Universidad de Talca.

“Pueden ingresar a Impagable.cl y experimentar lo que significa el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y darle un valor. Tanto a nivel de tiempo que dedicamos a esas actividades como a nivel monetario, para así visibilizar y valorizar lo que las personas hacen en el hogar”, explicó la directora.

En qué consiste Impagable

En la plataforma, los usuarios encontrarán un listado de actividades al que pueden asignar el tiempo que dedican. Una vez completado, Impagable muestra automáticamente el tiempo invertido a nivel diario, mensual y anual, junto con su valor económico estimado. Además, es posible descargar un PDF con el resultado para visualizarlo o compartirlo.

“Queremos que las personas puedan dimensionar lo que implica este trabajo, que muchas veces se da por sentado, y también conversar en sus hogares sobre una distribución más equitativa de las tareas”, destacó.

Durante el lanzamiento, las asistentes valoraron la iniciativa por su aporte a la visibilización del trabajo doméstico. “Pensaba en mi mamá, que es jefa de hogar y se encarga de todo. Si yo obtuve un sueldo alto con la calculadora, no me imagino cuál sería el de ella”, comentó Sofía Reyes. En tanto, Alejandra Aravena, destacó que la plataforma “permite visibilizar este trabajo y la carga mental que usualmente las personas realizan, pero no contabilizan. Es un trabajo que sostiene la vida y que, en general, queda invisibilizado, sobre todo en las mujeres”.