Sernac denuncia masiva estafa en evento ‘Mundo Jurásico’ y organizaciones oficiales aclaran que no tiene vínculo con ‘Jurassic World: The Experience’

El Servicio Nacional del Consumidor presentó una denuncia por posible estafa relacionada con el evento Mundo Jurásico, que promociona experiencias con dinosaurios animatrónicos. Los organizadores oficiales alertan sobre cuentas y sitios falsos que venden entradas no autorizadas y especifican que la única venta válida es a través de Punto Ticket.

Compartir

Este viernes 10 de octubre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante el Ministerio Público el evento Mundo Jurásico por eventual delito de estafa.

“Escenarios inmersivos, dinosaurios animatrónicos de tamaño real, zonas interactivas y shows en vivo” son parte de las actividades que ofrece dicho evento y que ha circulado ampliamente por redes sociales. Al ingresar a su sitio web, esta experiencia ofrece fechas en varias ciudades de Chile, como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt y Talca.

Además, la página web ofrece entradas entre los 27 mil y 32 mil pesos, con grandes descuentos.

Sin embargo, una serie de elementos pusieron en alerta al Sernac. En la página web del supuesto evento no se incluía información básica, como la razón social del organizador, y además comenzaron a registrarse “reclamos contra la empresa que apuntan a cobros mayores, nula comunicación con la empresa ni soluciones para devolver entradas adquiridas”, explica el Sernac.

Organizadores advierten el fraude y entregan información oficial del evento

Por lo anterior, las empresas organizadoras del evento oficial (Jurassic World: The Experience), publicaron un comunicado alertando sobre esta situación. “Hemos detectado cuentas falsas en Facebook e Instagram y un sitio web bajo el nombre de www.mundojurassico.com, que intentan suplantar la identidad de nuestro show “Jurassic World The Experience” vendiendo entradas falsas para nuestro evento”, explican.

Los organizadores añadieron que “queremos expresar nuestro más completo repudio ante esta estafa y reiterar a los fans que estas cuentas no tienen relación alguna con la organización oficial del evento y cualquier compra realizada a través de ellas no permitirá el acceso a la exhibición”.

Además, señalaron que la venta de entradas comenzó el lunes 6 de octubre, exclusivamente a través de la página web de Punto Ticket. La organización recalcó que “no existe ninguna otra ticketera autorizada para vender las entradas del evento”.

Por último, recordaron que el evento se realizará solamente en Cenco Florida, en Santiago, desde el 14 de noviembre de 2025, y no contempla presentaciones en regiones.

Por su parte, el Sernac denunció ante el Ministerio Público a Mundo Jurásico por el “eventual delito de estafa para que se inicie una investigación penal al respecto”.

Sernac entrega recomendaciones ante la estafa

El Sernac llamó a que los consumidores que “antes de realizar una compra por internet para un evento masivo, puedan verificar que la información entregada sea verídica y que cuenten con antecedentes a la vista de los organizadores, tales como rut, razón social y dirección”.

Además, el Sernac llamó a quienes compraron entradas a juntar todos los antecedentes e ingresar una Alerta Ciudadana a través de su sitio web, seleccionando la opción Mundo Jurásico.