La sorpresiva primera visita de Ruud Van Nistelrooy a Chile: llegó a San Bernardo a ver un partido de la Primera B

El histórico futbolista neerlandés y leyenda del Manchester United estuvo en el estadio Municipal de San Bernardo presenciando un partido del ascenso chileno entre Magallanes y Santiago Morning. Llegó al país invitado por su amigo Cristián Ogalde, empresario que es propietario de la "Acaddemia".

En una imagen que, a lo menos, se puede calificar como llamativa, este sábado apareció el histórico futbolista neerlandés Ruud Van Nistelrooy en el estadio Municipal de San Bernardo, presenciando un partido de la Primera B chilena.

Quien alcanzara el estatus de leyenda en el Manchester United, estuvo en las graderías del estadio de San Bernardo, viendo el encuentro entre Magallanes y Santiago Morning, por la fecha 27 de la Liga de Ascenso.

“Es un gusto de estar aquí en Chile, primera vez en este país”, declaró Van Nistelrooy a la transmisión oficial de TNT Sports.

El neerlandés, quien el viernes por la noche estuvo en La Florida viendo el partido amistoso entre Chile y Perú, explicó que esta visita a nuestro país se dio tras una invitación de su amigo Cristián Ogalde, empresario que es propietario de Magallanes y que por varios años se desempeñó como agente de futbolistas.

“Lo conozco hace 25, 30 años, desde el principio de mi carrera y seguimos en contacto. Nos hemos encontrado por toda Europa y ahora tengo la oportunidad de viajar a Chile, conocer su club y su ciudad”, explicó Van Nistelrooy al comentar su lazo de amistad con quien fuera el representante de figuras como Claudio Bravo y Mark González.

Van Nistelrooy y sus elogios a Pellegrini

Ruud Van Nistelrooy, quien también aprovechará esta visita a Chile para ver partidos del Mundial Sub 20, dejó elogios para el DT Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en el Málaga, en lo que fue su última temporada como futbolista profesional (2011-2012).

“Él fue muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ha ayudado en este proceso y me ha apoyado en mi comienzo como entrenador“, expresó.

Al referirse a la posibilidad de ver a Pellegrini en la banca de la Roja, Van Nistelrooy comentó: “Él como chileno y con el éxito que ha tenido, es normal lo quieran como entrenador de la selección.