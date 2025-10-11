“Vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios”: Matthei promete “recuperar” La Araucanía en un año y asume “daños colaterales”

"Vamos a sacar a los diez grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas. Existe la posibilidad de hacerlo, está la tecnología. Vamos a tener todos los carabineros y todas las fuerzas más que se requieran", fue parte de lo que manifestó la abanderada de Chile Vamos.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, visitó este sábado La Araucanía y prometió “recuperar” esa zona del país, a través de lo que denominó “Estrategia Integral contra el Terrorismo en la Macrozona Sur”.

“Quiero hacer hoy día el compromiso ante toda La Araucanía y ante todo el país, que vamos a recuperar La Araucanía en un año”, planteó Matthei este sábado, desde la localidad de Pillanlelbún.

“Vamos a sacar a los diez grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas. Existe la posibilidad de hacerlo, está la tecnología. Vamos a tener todos los carabineros y todas las fuerzas más que se requieran”, agregó.

Matthei fue más allá y declaró lo siguiente: “Vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios. Van a haber daños colaterales. No tengan duda de eso. Eso va a suceder, pero los vamos a sacar. Vamos a llegar con la presencia del Estado a cada rincón de la Araucanía. Y vamos a llegar también con el Estado a cada barrio de Chile”.

En ese sentido, la militante UDI estableció que “se va a terminar esto de que los carabineros hay zonas en las que no pueden entrar, que la PDI hay zonas en que no pueden entrar y que los matan si que entran. Vamos a entrar a todas partes”.

“Aquí vamos a colaborar entre todos los chilenos bien nacidos para liberar a nuestro país de esta ola de violencia y de terrorismo que ya no da más. Así que a esos dirigentes mapuches que se me han acercado también y que nos dicen que los tienen amenazados, que les matan sus animales, que les queman sus camionetas, les quiero decir tengan tranquilidad, falta poco. El 11 de marzo nos ponemos a trabajar y esto va a cambiar”, continuó.

Matthei y las atribuciones de las fuerzas armadas y de orden

Al entregar más detalles de esta propuesta, Evelyn Matthei habló de las atribuciones que tendrán los efectivos de las fuerzas armadas y de orden en nuestro país. “Vamos a dar todas las facultades que nos permita la ley y la Constitución. Pero sobre todo les vamos a dar el respaldo político, porque hoy día cualquiera los acusa, se tienen que defender solos, nosotros los vamos a defender con dinero del Estado. No tienen ellos por qué tener que empezar a contratar en forma particular abogados”, sostuvo.

“No los vamos a apartar de las filas, como se hace hoy día. Básicamente, de lo que se trata es de que ellos sientan el respaldo total y absoluto de la Presidencia de la República y del Gobierno, porque eso es lo que cambia finalmente la forma en que la gente actúa”, añadió.