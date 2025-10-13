Primos Grimalt consiguen bronce en Estados Unidos y hacen emotiva dedicatoria a su exentrenador fallecido: “Tu energía sigue con nosotros en cada pelota”

La dupla nacional de vóleibol playa cerró un gran fin de semana en Pro Tour Elite 16 de Newport Beach con un tercer lugar. Los deportistas chilenos dedicaron el podio a su exentrenador, Paulao, que falleció hace poco más de un mes. "Nuestro pilar, nuestro motor, el que creyó incluso en los días más difíciles", fueron las palabras de los primos Grimalt.

El pasado fin de semana, los primos Grimalt volvieron al circuito internacional y lograron el mejor resultado de la temporada. Los oruindos de Linares obtuvieron el tercer lugar en el Pro Tour Elite 16 de Newport Beach.

La dupla nacional de vóleibol playa superó la qualy y avanzaron hasta las semifinales, donde se toparon con los brasileños Evandro y Arthur, rivales más que conocidos por los primos.

Sin embargo, Marco y Esteban Grimalt vencieron a los locales Taylor y Trevor Crabb por 21-16 y 21-18 y se instalaron en el podio de la fecha estadounidense.

La dedicatoria de los primos Grimalt a Paulao

“De la qualy al podio”, fue el mensaje de la dupla chilena después de su gran fin de semana en Newport Beach. “Esto es por nosotros, por Chile y por todos los que nos empujan a seguir”.

A su vez, dedicaron el tercer lugar a su exentrenador, Paulao, que falleció hace un poco más de un mes. “Este podio, sin duda, también es para ti, Paulao. Nuestro pilar, nuestro motor, el que creyó incluso en los días más difíciles. Tu energía sigue con nosotros en cada pelota, en cada victoria”.

Cabe señalar que “Paulao” dejó una huella imborrable en el desarrollo de la disciplina del país, siendo un pilar fundamental en la obtención de grandes hitos, como el título panamericano en Lima 2019 al mando de los primos Grimalt, a quienes guió en su camino hacia la élite mundial en dos citas olímpicas (2020 y 2024).

Además, lideró a Francisca Rivas y Chris Vorpahl al primer podio femenino de Chile en el World Tour, además de diversas coronas sudamericanas y clasificaciones mundialistas tanto en varones como en damas.