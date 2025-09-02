Luto en el deporte nacional: fallece “Paulao” Moreira, histórico head coach de vóleibol playa y entrenador de los primos Grimalt

Moreira fue un pilar fundamental en la obtención de grandes hitos, como el título panamericano en Lima 2019 al mando de los primos Grimalt, a quienes guió en su camino hacia la élite mundial en dos citas olímpicas (2020 y 2024). "Hoy, la arena te extraña. Nosotros también. Nos toca seguir jugando con el corazón en alto, como tú nos enseñaste. Tu legado no se va. Vive en cada punto, en cada salto, en cada grito de equipo. Te llevamos con nosotros. Para siempre. Hasta siempre, Paulao", fue la emotiva despedida de los primos Grimalt a través de sus redes sociales.

Durante esta madrugada, se informó la triste noticia del fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Cosa, más conocido en el Team Chile como “Paulao”. El head coach del vóleibol playa nacional dejó una huella imborrable en el desarrollo de la disciplina del país, siendo un pilar fundamental en la obtención de grandes hitos, como el título panamericano en Lima 2019 al mando de los primos Grimalt, a quienes guió en su camino hacia la élite mundial en dos citas olímpicas (2020 y 2024) y el primer podio femenino en el World Tour, además de diversas coronas sudamericanas y clasificaciones mundialistas tanto en varones como en damas.



“Con profunda tristeza, la Federación de Vóleibol de Chile informa el sensible fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Costa, “Paulao” (Q.E.P.D.), head coach de la selección nacional de vóleibol playa y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país”, señaló la Federación de Vóleibol de Chile en un comunicado.

“La Fevochi expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos, alumnos y a toda la comunidad del vóleibol, en Chile y el extranjero. Su legado vivirá en cada logro, en cada cancha y en cada joven que sueñe con vestir la camiseta nacional”, agregó el organismo.

“Paulao” Moreira, una vida ligado al vóleibol

Moreira nació el 29 de abril de 1969 en Salvador, Brasil. A lo largo de su vasta carrera de más de tres décadas como jugador profesional, “Paulao” conquistó grandes hitos en el circuito internacional: fue bicampeón mundial, siete veces ganador de la Copa del Mundo, bicampeón sudamericano y tricampeón en Brasil.

Tras una lesión en el hombro, inició su carrera como entrenador. En 2011 dio un salto decisivo como head coach de la selección italiana, y asistió a las citas olímpicas de Londres 2012 y Río 2016. En los Juegos Olímpicos de Brasil, guió a Daniele Lupo y Paolo Nicolai a la medalla de plata olímpica.

La despedida de los primos Grimalt

Más allá de los títulos y los hitos deportivos, “Paulao” Moreira será recordado en el Team Chile por su pasión, compromiso y calidez humana, que dejaron huella en generaciones de jugadores, en especial en Marco y Esteban Grimalt, las principales figuras del vóleibol playa en el país.

“Todavía cuesta creerlo. Duele…Se fue un maestro, un líder. Se fue Paulao. No sólo nos enseñaste a competir…Nos enseñaste a creer, a luchar con humildad, a trabajar con alegría. Nos enseñaste que el volley era más que un deporte: era pasión, entrega, equipo, familia”, afirmaron los primos a través de sus redes sociales.

“Contigo compartimos las victorias más lindas, las derrotas más duras y los entrenamientos más intensos. Pero sobre todo, compartimos la vida. Gracias por confiar en nosotros cuando éramos sólo un par de cabros con sueños grandes. Gracias por empujarnos, por retarnos, por abrazarnos. Gracias por dejar en Chile una huella imborrable, de esas que no se borran con el viento ni con el tiempo”, expresaron.

“Hoy, la arena te extraña. Nosotros también. Nos toca seguir jugando con el corazón en alto, como tú nos enseñaste. Tu legado no se va. Vive en cada punto, en cada salto, en cada grito de equipo. Te llevamos con nosotros. Para siempre. Hasta siempre, Paulao”, fue la despedida de los primos Grimalt al histórico head coach.



