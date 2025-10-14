Don Francisco de cara a cumplir 85 años: “La gente me pregunta ¿cómo se proyecta usted? Hoy día, no me puedo proyectar al mañana”

El director honorario de Teletón, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, se dirigió al mundo empresarial, durante su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025.

El director honorario de Teletón, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, se dirigió al mundo empresarial, en el marco de su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025. En ese contexto, entregó su visión sobre la filantropía en el país, además de referirse a la edición que se aproxima del evento benéfico que convoca a todo el país, a realizarse los días 28 y 29 de noviembre.

Kreutzberger participó como invitado del segundo bloque de Enade, al que también concurrieron Soraya Kassis, directora de Empresas, y Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Muchos de ustedes nacieron después de la primera Teletón, eran muy pequeños, no había ninguna esquina rebajada en Chile, no había ningún medio de transporte que pudiera llevar una silla de ruedas, un burrito, un batón, como hoy día existe la locomoción colectiva chilena”, comenzó diciendo el animador de televisión en su intervención, que tuvo lugar en el Metropolitan Santiago de Vitacura.

Tras ello, ante una audiencia que lo ovacionó desde que pisó el escenario, y luego de mencionar una serie de hitos logrados por la entidad, Kreutzberger destacó que en nuestro país “cuando hemos tenido algún tipo de tragedia, como terremotos, aluviones, esta misma institución se une para hacer en Chile ayuda a Chile. Yo pienso que esto no lo debemos perder, lo debemos cuidar. Sé que la palabra Teletón hoy día es muy importante, más importante que todos nosotros, pero tenemos que pasar a una nueva generación. La gente me pregunta ¿cómo se proyecta usted? Hoy día, no me puedo proyectar al mañana, pero ustedes sí se pueden proyectar al mañana”.

En esa línea, Don Francisco expuso que “como hemos tenido tantas tragedias, y las tragedias son transversales, la solidaridad está con nosotros. Pero la filantropía, que aunque ha crecido un poco, también en los marcos de la Teletón, la filantropía está al debe. ¿Por qué está al debe? Porque nosotros en este país demonizamos el éxito”.

“Lo que pasa es que aquí siempre desconfiamos de aquel que te presta una ayuda. Cuando un doctor consigue un puesto importante, le dicen sí, porque era amigo del jefe, y era bien amigo de un tributado. Aquí no se creen los méritos propios. En Estados Unidos ustedes van a un colegio, van a una universidad, van a cualquier lugar donde se reciben donaciones, y verán con orgullo el nombre de una banca, el nombre de una familia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que educar al país”, declaró.

Frente a esto, sostuvo que “el éxito tiene que ser un orgullo, el éxito es parte de nuestra vida. Y yo puedo decirles como experiencia personal, que además de haber tenido éxito personal, el haber podido participar en esta campaña para mí ha sido un honor. Pero yo me he sentido gratificado, yo me siento contento, yo siento en este momento, en que estoy próximo a cumplir 85 años, por eso no me puedo proyectar más allá, yo me siento orgulloso de haber participado en esto y quiero traspasarle esto a ustedes”.

A modo de cierre, Don Francisco recordó que este año “tenemos que hacer la Teletón número 47, en medio de las elecciones presidenciales, cuando en el país cuesta más convocar. Necesitamos la ayuda de todos para poder sentir finalmente, después de esas 27 horas, que esta vez terminaremos también en el Estadio Nacional, que el corazón, tu corazón, es el corazón del Chile. Y finalmente nos podamos abrazar y decir que Chile se transformó en un solo corazón”.