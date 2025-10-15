Cámara Chilena de la Construcción por millonaria deuda del Minvu: “Tiene que terminar de subsanarse y hay que pagar todas las deudas”

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se refirió, entre otras cosas, a la polémica que afecta al Ministerio de Vivienda tras las acusaciones por supuestas deudas millonarias a empresas del rubro proveedoras del Estado.

Compartir

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se refirió a la polémica que afecta al Ministerio de Vivienda, a raíz de las acusaciones que pesan sobre la cartera que lidera Carlos Montes (PS) por supuestas deudas millonarias a empresas constructoras proveedores del Estado.

A inicios de octubre, Montes cifró la cantidad de dinero que debe su ministerio al sector de la construcción en US$130 millones. “Efectivamente existe una deuda”, reconoció el secretario de Estado en conversación con Tele13 Radio, afirmando que el plazo para pagar ya pasó, pero que ese proceso ahora se está recuperando.

Desde el Metropolitan Santiago, donde se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, Echavarría comenta a The Clinic que “obviamente, para cualquier ministerio que haga inversiones, atrasarse en los pagos no es bueno. Entendemos que hay razones, tanto de recortes de presupuestos fiscales, pero claramente no es bueno. Las empresas, en general, están sanas, están bien, pero no son bancos, las empresas están financiando los proyectos”.

“Se requiere cumplir con eso, sobre todo en la situación actual, con bajo crecimiento, con una crisis de empleo en el sector construcción, la más alta que hemos tenido en los últimos cuatro años, entonces se requiere dar continuidad a las obras que se contratan”, añade el titular de la CChC.

—¿Qué espera del Gobierno, y del ministro Montes, en particular, considerando que su gestión está cerca de terminar?

—A ver, todavía le quedan cinco meses, es más de un 10% del plazo de un gobierno, así que esperamos que todo el Gobierno, no solo el Ministerio de Vivienda, puedan seguir avanzando con lo que tienen que hacer para poder entregar el país con todos estos compromisos cumplidos.

Tenemos una buena relación con el ministro Montes, tenemos bastantes reuniones, y está obviamente preocupado y viendo cómo resolver estas situaciones. Ya han llegado algunos recursos, pero esto tiene que terminar de subsanarse y hay que pagar todas las deudas que tiene con las constructoras.

—¿Cuáles serían los desafíos que deberá enfrentar la próxima administración, sobre todo en el rubro de la construcción?

—Hay distintos ámbitos. En el ámbito de la infraestructura en general, en el lado de la minería y la energía hay buenas expectativas, los montos de inversión que están prospectados son bastante altos, eso creemos que se va a desarrollar. No es inversión que afecte en el corto plazo, son proyectos de larga duración, entonces es muy probable que los efectos en el empleo y en la economía de esas inversiones sean para el 2028. Están empezando, pero empiezan lentamente, y además son menos intensivos en mano de obra.

En el ámbito de concesiones también hay muy buenos números, hay varias licitaciones de concesiones, de cárceles, plantas de saladora, rutas, aeropuertos, que se están presentando. Algunos recientemente están publicados, pero tienen el mismo esquema que los grandes proyectos mineros. Entonces, muy probablemente no van a afectar el próximo año, incluso el 2027 tampoco, en cuanto a inicio de empleo y inversión, pero son buenas noticias.

—Entonces, ¿qué es lo que se requiere con más urgencia?

—Lo que hay que mover es la inversión pública directa, y ahí estamos muy preocupados porque el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 viene con un recorte muy brutal, y hemos señalado en todos los términos que el recorte hay que hacerlo en gasto corriente. Hay muchas partidas de gasto corriente que están absolutamente mal evaluadas, o con problemas de evasiones en el transporte público, el tema de las licencias, que claramente hay espacio para hacer esos recortes, y no recortar en inversión como se hizo en este proyecto de ley.

Esperamos que en la discusión se pueda revertir eso, porque eso sí que es un daño directo, no solo al desempleo que va a continuar aumentando, sino que no hay reactivación, no hay reinicio de nuevas obras, sobre todo en esos sectores que dan empleo muy de inmediato.

—¿Cuándo se gatilló la crisis en el sector de la construcción, más allá de la pandemia?

—En la pandemia efectivamente hubo una afectación muy muy grande en el empleo ni hablar, llegamos a tener menos de la mitad de los trabajadores del sector, son del orden de 800.000, pero el empleo se recuperó totalmente después de la pandemia, totalmente. Antes de la pandemia teníamos 806.000 trabajadores, y después de la pandemia llegamos a recuperar totalmente el empleo.

La crisis empezó en el año 2022, con todos los procesos constitucionales, con toda la incertidumbre que había en la economía, ahí empezó la caída, y sobre todo en el sector de vivienda inmobiliaria, vivienda privada, y esa es la gran crisis que tiene afectado al sector.

—¿Tiene alguna definición eleccionaria o un candidato predilecto, pensando en los comicios de noviembre?

—La tengo, pero soy presidente de un gremio, no nos corresponde. En el gremio hay más de 3.000 empresas, 3.000 socios y mucha gente, y cada uno puede tener sus preferencias, y de hecho, las tienen, entonces no nos corresponde a nosotros.

Lo que sí yo relevo, que he escuchado, creo que en todos los candidatos, o prácticamente en todos, los conceptos que creo que tienen que aplicarse en el país para salir de esta crisis, que son volver a crecer, invertir, dar facilidad a la inversión, están todos de acuerdo en acortar la epidemiología. Creo que hay por lo menos un acuerdo transversal, entonces espero que cualquiera que sea, alguno será con más énfasis o menos énfasis, se preocupe de ese tema, porque el país no puede seguir así.