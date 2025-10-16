Jara le suelta la mano a Diego Pardow por error en cálculos en cuentas de la luz: “En mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades”

La candidata presidencial del oficialismo afirmó que le habría pedido la renuncia al titular del Ministerio de Energía tras conocerse el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía. "Quiero recordar que durante los períodos que tuvimos mayor inflación, uno de los mayores factores que producían inflación eran precisamente el alza en las cuentas de la luz", complementó Jara. El comentario ocurre con la oposición casi cuadrada en una acusación constitucional en contra del abogado.

La revelación de que hubo un ajuste metodológico en el cálculo del alza de las tarifas de la luz, luego de notificarse un error en la operación, ha generado una presión sobre el Ministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), quien ayer fue testigo de cómo la bancada de la UDI anunciaba una acusación constitucional en su contra a un mes de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

La tensión ha estado tanto en la vereda de la derecha como en la izquierda en la arena parlamentaria. Sin embargo, también pasó a la presidencial y por parte de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien esta mañana al llegar a la presentación Proyecta Chile 2050 abordó el escenario de forma categórica.

“Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, señaló Jara, en circunstancias en que en la oposición han insistido con la salida de Pardow del gabinete al ser notificado el error en el cálculo. De hecho, han señalado que de concretarse su salida reevaluarían el libelo acusatorio en su contra.

“No solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que quiero recordar que durante los períodos que tuvimos mayor inflación, uno de los mayores factores que producían inflación eran precisamente el alza en las cuentas de la luz“, acotó Jara, tratando de medir el impacto que tenía la notificación que provino de un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Al ser consultada concretamente de si le hubiera pedido la renuncia a su excompañero de gabinete cuando fue ministra del Trabajo, Jara fue concisa: “La verdad es que sí“.

Diego Pardow, en su oficina del Ministerio de Energía. Foto: The Clinic.

Acusación constitucional contra Pardow gana adherentes

Mientras Jara dio sus declaraciones en la mañana en la oposición, en paralelo, ocurrían movimientos en el mundo parlamentario. Si ayer el Partido Republicano mostró afinidad con la idea de la UDI de acusar constitucionalmente al ministro Pardow, esta jornada, y tras conversaciones que sostuvo la coalición de Chile Vamos, Renovación Nacional (RN) afirmó que se sumaría al libelo.

“Como RN hemos tomado la decisión de apoyar a nuestro partido aliado, a la UDI, la acusación constitucional contra el ministro Pardow. Nos parece impresentable la falta de responsabilidad política de este gobierno y la incapacidad de anticiparse a los problemas“, dijo el diputado Diego Schalper (RN) notificando la decisión bajo el argumento de que “se configuran completamente las causales necesarias porque aquí hay una infracción flagrante de hacer ejecutar la ley”.