Cuentas de la luz: cómo el ministro Pardow volvió a estar en el ojo del huracán y cuadró a la oposición con una acusación constitucional en su contra

La revelación de un expediente preliminar en el que se notificó errores en los cálculos para definir las tarifas de la luz revivió las críticas contra el titular de Energía que ya se extendían desde el año pasado. La UDI anunció un libelo al cual luego se sumó republicanos, quienes dispusieron a su equipo técnico y jurídico para elaborarlo. En Chile Vamos preparan conversaciones con Amarillos y Demócratas para cuadrar a los parlamentarios, en vista de que queda un mes para la presidencial y se pide cohesión en la candidatura de Evelyn Matthei (UDI). El descontento por la situación también se hizo sentir en el oficialismo.

Un ajuste en la metodología de cálculo del aumento de las cuentas de la luz en el último informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) provocó un temblor en el Ministerio de Energía, liderado por Diego Pardow (Frente Amplio).

El martes por la noche T13 dio a conocer que la CNE elaboró un expediente preliminar en el que se constató que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría sido aplicado de forma duplicada en los cálculos para determinar el aumento del costo de la luz que ha elevado las tarifas desde mediados de 2024.

Según se relató en el informe, hubo una “inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”.

El asunto ha generado presión sobre Pardow, la cara visible del Ministerio de Energía y el encargado del Gobierno en la implementación del reajuste paulatino en las cuentas de la luz que viene dándose desde el año pasado, cuando logró sortear en el Congreso una ley que reajustara la tarifa. Ante el fuerte aumento que tendría el costo de la energía —y ante la presión oficialista por medidas que apaciguaran el impacto—, Pardow también elaboró un subsidio eléctrico para que las familias de los estratos sociales de menores ingresos no se viesen tan afectados por la medida.

Sin embargo, aquel gesto quedó reducido al revelarse el error en el cálculo por el cual, a menos de 24 horas de haberse difundido el informe, ya hay discusiones políticas zanjadas. ¿La más evidente? La de la UDI, que decidió anunciar la presentación una acusación constitucional en contra de Pardow por el asunto, el que calificaron como una “negligencia inexcusable”.

“Aquí no sólo ha existido una falta de supervisión y de control en un área tan sensible como es la fijación de precios de la energía, sino que también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”, señalaron los integrantes de la bancada de la UDI de la Cámara de Diputados, quienes pidieron la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla.

En la bancada de Renovación Nacional (RN), liderada por el diputado Frank Sauerbaum, si bien no anunciaron apoyar la acusación contra Pardow, sí fueron severos.

“Creemos que el ministro Pardow, por muy amigo del Presidente que sea, tiene que dejar su cargo justamente por la responsabilidad política que le cabe”, señaló el parlamentario, quien afirmó que “esto no es un club de amigos. El Presidente no puede poner a los más cercanos aunque sean incompetentes. No es primera vez que se ha demostrado que el ministro no tiene las competencias para ejercer este cargo”.

Las palabras de Sauerbaum recordaron en el Congreso la vez que el Legislativo quiso interpelar en el hemiciclo a Pardow por el aumento de la tarifa, cuestión que finalmente no prosperó dado que no hubo suficiente apoyo para la acción. Ese episodio lo reflotó la jefa de bancada de Demócratas, la diputada Joanna Pérez, quienes también solicitaron la renuncia del ministro de Energía y amenazaron que, de no concretarse, apoyarían la acusación constitucional en su contra.

De hecho, en la oposición se evalúa una reunión en la tarde de este martes entre Chile Vamos, Demócratas y Amarillos en la que se pretende llegar a un acuerdo para acordar una postura unificada en caso de que el Ejecutivo no acuse recibo de las señales que la oposición está dando en el Parlamento.

La situación no es baladí, puesto que a un mes de la elección presidencial —en la que dichos partidos están al alero de la candidatura de Evelyn Matthei (UDI)— en el sector han resaltado la necesidad de representar unidad y cohesión entre quienes apoyan a la abanderada, lo que también, señalaban integrantes de Chile Vamos, debía reflejarse en el actuar parlamentario.

El ministro de Energía en el Palacio de La Moneda. Foto: Agencia UNO.

En todo caso, desde los adherentes de otra candidatura, la de José Antonio Kast, del Partido Republicano, ya dieron su visto bueno al libelo acusatorio que eventualmente presentaría la UDI. Así lo expresó el jefe de bancada del partido, el diputado Juan Irarrázaval, quien manifestó que había “antecedentes graves” y, además, “por cierto que esta bancada se va a sumar a la acusación constitucional que ha presentado la UDI en la mañana”.

El malestar oficialista con Pardow

El apoyo no se quedó sólo allí, sino que Irarrázaval también señaló que ponían a disposición sus equipos técnicos y jurídicos para consolidar el escrito contra Pardow. La oposición no cuenta, actuando como bloque, con la mayoría necesaria para aprobar una acusación en contra de cualquier ministro del Gobierno.

Sin embargo, es ahí donde aparecen posibles respaldos que no provengan desde los partidos contrarios al Gobierno. Entre quienes se avizora que podrían dar el paso está el diputado Jaime Mulet (FRVS), uno de los más críticos de la gestión de Pardow a raíz de la revelación del error del cálculo en las cuenta de la luz y que, además, está en pugna con el Gobierno desde que se removió al exministro Esteban Valenzuela (FRVS) del Ejecutivo como represalia por no haberse conseguido una lista única del oficialismo para las parlamentarias.

El diputado señaló que error de cálculo era “extremadamente grave” y que de comprobarse tal “amerita que el ministro de Energía renuncie”. Y hoy fue más lejos con la presentación de una comisión especial investigadora que evalúe el caso.

“La gravedad que tiene (la situación) es inmensa, y por eso creo que el señor ministro Diego Pardow debe dar un paso al costado. No es la primera situación de esta gravedad en la que está inmerso”, sostuvo el también integrante de la comisión de Energía y Minería.

En todo caso, no ha sido el único disconforme. También dejó saber su molestia la diputada Karol Cariola (PC), quien integra la bancada eléctrica que se conformó a raíz del reajuste de la tarifa.

“Es totalmente grave lo que ocurrió con este cobro. Me recuerda al doble cobro de las isapres… Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Si es el ministro o es la persona a cargo responsable de haber hecho esos cálculos, me parece que tiene que ocurrir (su salida”, comentó la parlamentaria, que es candidata al Senado por la Región de Valparaíso.