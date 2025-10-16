Tras caída de Pardow: expertos entregan posibles soluciones para reparar deudas con clientes por cobros indebidos en cuentas de la luz

Una fuerte controversia generó el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que dio cuenta de un error metodológico de las tarifas eléctricas, lo que derivó en cobros indebidos a los usuarios en las cuentas de la luz. La polémica generó un efecto dominó de reacciones, y resultó en la reciente renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow.

Compartir

Un verdadero terremoto energético provocó el reciente Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), dejando en evidencia un error metodológico en los cálculos de las tarifas eléctricas que derivó en cobros indebidos a los usuarios regulados en las cuentas de la luz.

De acuerdo a la propia CNE, el problema se produjo a raíz de la aplicación simultánea de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que implicó trasladar el efecto inflacionario dos veces a las cuentas de la luz. Dicho de otro modo, el mecanismo utilizado desde 2017 sobreestimó los valores que debían pagarse, aumentando artificialmente las tarifas.

La falla, destapado por T13 este martes, que radicó en la aplicación doble del IPC en al ajuste tarifario entre 2024 y 2025, provocó que los hogares pagaran un sobrecosto estimado en US$116 millones.

La polémica generó un efecto dominó de reacciones, que resultó en un ajuste de gabinete tras la renuncia del ahora exministro de Energía, Diego Pardow, quien arriesgaba una acusación constitucional en su contra. En su lugar, asumió como biministro el actual titular de Economía, Álvaro García, con la misión de determinar los pasos a seguir para buscar una solución al sobreajuste aplicado a las tarifas eléctricas.

En su primer punto de prensa oficial en La Moneda, el secretario de Estado manifestó que “el mandato del Presidente es compensar a las familias por el cobro injusto, determinar la magnitud y encontrar el mejor canal para compensar”.

“Las compensaciones las tienen que dar los que cobraron de más, que fueron las empresas, no el Gobierno”, acotó.

Las soluciones a cobros indebidos en cuentas de la luz

Consultado sobre el tema, Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, explica a The Clinic que, de acuerdo al informe de la CNE, “para el precio de nudo promedio del primer semestre del 2026, que corresponde al 70% de la tarifa, durante junio del 2024 a diciembre del 2025 pagamos adicionalmente cerca de US$110 millones, producto de aplicar, o que la Comisión Nacional de Energía aplicó dos veces el IPC en los saldos pendientes asociados a la componente de energía.

“Esos montos adicionales que se pagaron por este error metodológico, la Comisión Nacional de Energía lo va a compensar, o de alguna u otra manera, devolver a la tarifa como un descuento a partir del primer semestre del 2026”, acota Verdejo.

Lo anterior, continúa el académico de la Usach, significa que “durante el primer semestre del próximo año, en algunas regiones, habrán disminuciones de 6% en Copiapó, de 1% en la Región Metropolitana, de un 7% en Coquimbo y La Serena; y un 3 o 4% en las comunas del sur. De tal manera que, lo que pagamos en exceso, se nos va a devolver en tarifa a partir del primer semestre del 2026”.

Por su parte, Carlos Smith, economista del CIES UDD, plantea que “seguramente el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) va a pedir devoluciones y compensaciones, y pueden haber otras que le llegan de forma colectiva”.

Smith agrega que “va a ser difícil compensar, aunque una forma más simple claramente sería un cobro menor en las cuentas, pero eventualmente podría pedirse que sea de otra manera, y pagarle a cada hogar un monto también es una alternativa. Pero yo creo que la forma más fácil es, finalmente, compensarlo con una rebaja en las cuentas mismas, por el mayor pago”.

Mientras que el investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable (CEDS) UDP, Andrés Díaz, señala que “considerando que el informe es preliminar, primero corresponde ratificar el monto total de los cobros en exceso. Luego de aquello será posible estimar cuáles serán las reducciones reales derivadas de estos cobros indebidos”.

“Una vez ratificado lo anterior, y según lo informado por la CNE, los montos cobrados en exceso serán devueltos a las y los usuarios a partir de enero de 2026. Esto debiese concretarse mediante una reducción en las cuentas de la luz (actualmente se estima en torno al 2%), aunque esta rebaja no implica necesariamente que el precio de la energía disminuya, sino que no aumentará tanto como estaba previsto”, apunta Díaz.