Tras la presión de Jara y conversar con el Presidente: ministro de Energía, Diego Pardow, deja su cargo por crisis por cuentas de la luz

Fue pasado el mediodía cuando Pardow se reunió con el mandatario en su despacho, cita en la cual también estuvo presente la ministra vocera, Camila Vallejo, el director de la Secom, Pablo Paredes, y la directora de comunicaciones de Presidencia, Nicole Vergara. Allí se selló su salida tras una fuerte presión de la oposición luego de que se conociera el mal cálculo en las tarifas de la luz. Además, temprano la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, había dejado caer al entonces secretario de Estado al manifestar que ella le habría pedido la renuncia.

Una reunión con el Presidente Gabriel Boric, quien llegó a La Moneda tras arribar de Italia, fue la que selló la salida de Diego Pardow (Frente Amplio), ahora exministro de Energía.

En ese encuentro entre el mandatario y Pardow también estuvo la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes, y la directora de comunicaciones de Presidencia, Nicole Venegas.

Pardow había pasado por el Palacio de La Moneda a las once de la mañana. Abandonó la casa de Gobierno, pero fue citado nuevamente pasado el mediodía, donde allí se le dio la notificación definitiva: debía dejar su cargo a partir de la crisis ocasionada por el mal cálculo de las cuentas de la luz, en la que se dio cuenta de una falla metodológica en el cálculo que define la tarifa de energía.

Quien quedó en su cargo fue el ministro Álvaro García (PPD), quien ya estaba a cargo del ministerio de Economía y que ahora quedó a cargo de esa cartera y de Energía. García se integró al Gobierno hace unos meses y llegó a La Moneda para reunirse con el jefe de gabinete, Carlos Durán, minutos antes de que Presidencia oficializara la salida de Pardow.

En La Moneda señalan que la situación de Pardow era insostenible luego de que la oposición anunciara tempranamente una acusación constitucional en contra del entonces ministro, la cual, además, plegó a los distintos partidos del sector en su contra.

En el oficialismo, al mismo tiempo, indican que al ser un período de campaña, a un mes de la elección, los diputados del sector incluso podrían haber tenido que respaldar el libelo.

Por otra parte, en Palacio también consideraron que la salida de Pardow debía ser rápida, puesto que el viernes harían el estreno del pago de la deuda histórica de los profesores, por lo que se buscó no opacar ese hito del Ministerio de Educación.

La declaración de Jara que dejó caer a Pardow

Mientras Pardow realizaba su última pauta como ministro en Vitacura, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), acudía al evento Proyecta Chile 2050. Fue ahí, temprano esta mañana, cuando la exministra fue consultada por la situación de su antiguo colega.

“Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, señaló Jara, a quien además se le consultó sobre si hubiese pedido la renuncia a Pardow: “La verdad es que sí”.

En sectores políticos reconocen que las declaraciones de la candidata del oficialismo fueron clave para suponer que la salida de Pardow sería inminente.