Mercado París-Londres vivirá su octava edición: el primer fin de semana de noviembre las calles del barrio se volverán a llenar de música, arte y gastronomía

El exitoso Mercado París-Londres ha congregado a más de 10 mil personas en ediciones pasadas. El próximo sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el evento retorna para inyectar de vida a las calles del icónico barrio de Santiago.

Compartir

El próximo sábado 1 y domingo 2 de noviembre se realizará la octava edición del Mercado París-Londres. El evento ya se ha vuelto una costumbre entre los vecinos de Santiago, que han repletado las calles para disfrutar de música en vivo, arte, gastronomía y comercio local. En versiones anteriores, el mercado ha reunido a más de 10 mil personas. La entrada al evento es 100% gratuita y se extenderá desde las 12:00 a las 20:00 horas.

El evento es creado y organizado por el Centro Cultural Espacio Londres, con apoyo de la Municipalidad de Santiago y el Gobierno Regional de Santiago. “Pensar que empezamos a imaginar este Mercado como un punto de encuentro hace casi un año y medio y hoy ya son ocho versiones compartiendo calles, historias, oficios, música, arte y comunidad”, expresan sus organizadores a través de Instagram.

El Mercado París-Londres “ha despertado una forma distinta de habitar la ciudad”

El evento reúne expositores de arte, antigüedades, diseño, artesanía y gastronomía. “Anticuarios, vinilos, arte, moda, cerámica, orfebrería, libros, artesanía, deco, viveros, accesorios, food corners, bandas, djs, performance, zona kids, estacionamientos, galería de arte, tours guiados y más”, se lee en la invitación.

“En diciembre cumplimos un año. Ha sido un camino intenso, pero hermoso. Nada de esto es fácil, pero lo hacemos con ganas, con cariño y con la convicción de que sabemos que vale la pena”, aseguran en redes sociales. “Este mercado ha movido algo más que un barrio; ha despertado una forma distinta de habitar la ciudad”, añaden.

“Agradecemos a quienes han creído, a quienes vienen, a quienes exponen, a quienes entregan arte, música, apoyo, a los vecinos que acompañan, a quienes nos comparten críticas que nos ayudan a mejorar y por sobre todo a nuestro staff, porque sin ellos nada de esto se llevaría a cabo. Todo eso construye este proyecto”, sentencian.