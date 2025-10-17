Gonzalo Prieto, candidato a senador PPD: “Hugo Gutiérrez no representa una persona de acuerdos, sino de conflicto, de violencia política”

El delfín del senador Jorge Soria (PPD) en la Región de Tarapacá dispara contra su compañero de lista del PC, en quien no ve un "liderazgo de construcción, sino más bien de destrucción".

Gonzalo Prieto, exgobernador provincial de Iquique, es la carta con la que el PPD espera mantener el escaño que conserva actualmente el senador Jorge Soria, militante del partido, quien no disputará la reelección en la Región de Tarapacá. Es ahí donde Prieto compartirá papeleta con otros aspirantes, como la diputada Danisa Astudillo (PS) y el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).

Es sobre este último con quien manifiesta abiertamente sus aprensiones. “Es bien difícil construir acuerdos de futuro en seguridad cuando se tiene una historia de vida que no ha estado en la línea de coordinar ni construir acuerdos ni de respetar las instituciones”, señala en esta entrevista.

—¿Cómo percibe el ambiente electoral?

—Va in crescendo. Nos tocó el inicio de esta campaña en plenas Fiestas Patrias, que eran muy largas. Se postergó el ánimo electoral. Siempre hay muchos candidatos, lo que hace que la gente a medida que se acerque la elección, tome más ánimo. Todavía no hay franja. Falta para que se vea el ánimo Pero cuando parta el tema de los carteles y las palomas en la calle se irá configurando un ambiente más fuerte. La gente se guía, al menos en regiones, por lo que pasa en la televisión y medios digitales. Están pendientes más de lo presidencial que de lo parlamentario que tiene menos difusión.

—¿Se tomó la foto con Jeannette Jara?

—No me alcancé a tomar la foto en las fechas que dispuso, pero yo me tomé una antes con la candidata, así que tengo mi foto con la candidata. Por razones de distancia no es fácil ir todos los días a Santiago y la tomé antes para ser precavido. Ya he usado la foto en algunas propagandas digitales.

—¿Cómo evalúa el trabajo de la senadora Luz Ebensperger?

—Ha sido un trabajo muy alejado de la región. Ha estado más pendiente de su partido y ha sido una senadora de la UDI, no de Tarapacá. Es una senadora que esta semana se abstuvo en la ley de plantas de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Es una persona que ha estado en contra de cualquiera de las iniciativas que benefician a la región. Vota para su partido y su carrera está centrada en cómo escala al interior de la UDI y no en el beneficio y desarrollo de la Región de Tarapacá, que recibe gran parte de los conflictos que hoy se tienen, como la migración.

—¿Y del senador Jorge Soria? Usted vendría a ser su delfín.

—Es un ícono de la centroizquierda, no solo en Iquique y Tarapacá, sino que de todo el espectro político. Soria tiene una admiración y valoración desde todos los espectros, del mundo independiente y la centroderecha porque es un ícono. Él cierra un ciclo exitoso donde consagra su visión de la región, de nuestra posición geográfica en el mundo que es privilegiada: somos la puerta hacia el Asia-Pacífico, la puerta que permitiría a los corredores bioceánicos sacar la gran mercadería del mundo hasta Asia, el mayor consumidor de alimentos del planeta. Iquique es vital para eso y él ha instalado esos temas.

“El diputado Gutiérrez nunca fue electo con sus propios votos

—Son tres los candidatos del oficialismo que postulan al escaño en Tarapacá. Además de usted está Danisa Astudillo (PS) y Hugo Gutiérrez (PC). Este último es visto como alguien fuerte en la zona con buenos resultados electorales.

—Tenemos una lista muy competitiva con persona que hemos representado en distintos momentos al sector y sobre todo a las personas. Astudillo ha sido diputada y concejala, yo fui concejal y gobernador, Hugo ha sido diputado. Pero también es importante decir que los parlamentarios siempre vamos a representar un sector. El diputado Gutiérrez nunca fue electo con sus propios votos. Siempre logró ser diputado con el apalancamiento de los votos de la centroizquierda. Los escaños los consiguen las listas y no solamente las personas.

—Gutiérrez es recordado por su perfil polemista. ¿Se sentiría representado si él resulta electo?

—Tarapacá, como es el epicentro de los desafíos de Chile, también es el epicentro de las oportunidades ¿Dónde está el litio, el cobre, la energía solar? En el norte. Es decir, es aquí, en la Región de Tarapacá o en Antofagasta, es donde está el epicentro de las posibilidades de Chile para ser un país desarrollado.

La pregunta es quién va a defender y representar esas oportunidades. Quien lo haga tiene que tener un espíritu de colaboración, de unidad, de construcción de acuerdos. No de decir los acuerdo, sino de construirlos. Hugo Gutiérrez no representa una persona de acuerdos, todo lo contrario, sino de conflicto, de violencia política, de judicializar la política. Y no le ha ido bien con eso.

—La izquierda tiene representación en la zona.

—Tenemos las tres alcaldías más grandes de la región en manos de la centroizquierda, la gobernación regional en manos de la centroizquierda. Hay una mirada que hay que continuar, legado que hay que fortalecer. Los liderazgos que buscan sencillamente sostenerse desde una base de convicciones desde hace 40 años atrás no contribuyen al futuro de Tarapacá. No veo en el liderazgo del señor Gutiérrez un liderazgo de construcción, sino más bien de destrucción.

¿Cómo vamos a articular la seguridad pública, si yo me siento como senador a hablar con instituciones que he denostado permanentemente? Es bien difícil construir acuerdos de futuro en seguridad cuando se tiene una historia de vida que no ha estado en la línea de coordinar ni construir acuerdos ni de respetar las instituciones. Ahí Hugo Gutiérrez le ha hecho mucho daño a las instituciones de fuerza pública.

—¿Y la centroizquierda se sentiría representada con él?

No, creo que no. Incluso, su propia elección de candidato no obedece al concurso de la región, sino que es una decisión de su comité central y dudo mucho que sea una persona que represente a la mayoría de la región. Lo que se requiere son acuerdos y capacidad de hacer equipos porque somos los únicos que nos vamos a defender. El Estado central nos tiene abandonados desde el inicio de esta región. Las autoridades vienen porque están los problemas que existen, pero si no tuviéramos los problemas de migración o seguridad ciudadana nadie sabría donde queda Colchane.