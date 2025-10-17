La Ruta del Día Después: desde Bloody Mary a micheladas, mariscos o sándwiches para resistir la resaca

Una guía de brebajes y comidas recomendadas para sobrevivir tras una noche agitada.

Compartir

Aunque hay gente que prefiere pasar la mañana siguiente con un café cargado, paracetamol o una sal de fruta; no son pocos quienes aseguran tener la fórmula secreta para sentirse bien a pesar de haberlo dejado todo en la barra de un bar la noche anterior. Con prácticamente cero base científica, hay quienes aseguran que la grasa es lo que hace la diferencia. Otros dicen que los productos del mar son los milagrosos y no faltan los beodos que insisten es que hay que seguir bebiendo algo para revivir. Nada me queda muy claro pero lo cierto es que igual viene bien comer y tomar algo a la mañana siguiente. Por eso, aquí van algunas recomendaciones.

Clásico

Para los que prefieren pasar la caña mala con más alcohol, una de las pócimas más tradicionales es el clásico Bloody Mary, que mezcla vodka con jugo de tomate más aliños como sal, pimienta, salsa Tabasco, salsa inglesa y limón además de la clásica rama de apio para revolver. En el Ciro’s de Isidora Goyenechea se puede tomar uno muy bueno ($7.000) y reponedor. Con un crudo ($12.600) al lado, mucho mejor.

Isidora Goyenechea 2971, teléfono 920604565, Las Condes.

Algo más exótico

El clamato es una bebida en base a jugo de tomates y caldo de almejas bastante conocida en países como Estados Unidos y Canadá. Inspirados en este producto, en el restaurante El Ancla presentan su propio Clamato ($10.800), el que lleva además de jugo de tomate y de almeja más todos los ingredientes clásicos del Bloody Mary y también tequila blanco más una almeja entera con pebre de ulte y piure por encima. Un pencazo de sabor que -dicen- te puede resucitar. Si no, obligados a pedir alguna preparación con mariscos crudos de la carta.

Sta. Beatriz 191, Providencia, Región Metropolitana

Simple, rico y -dicen- efectivo

Tengo un amigo que lleva años, más bien décadas, pasando a cualquier local de la cadena Dominó a media mañana cuando la noche anterior se ha ido de farra. ¿Qué pide ahí? Una vienesa Dominó ($3.850) y un jugo de piña ($3.750). Según él, después de esa parada técnica “queda como nuevo”. No tengo claro qué tan efectiva sea esta pócima, pero de que es muy rica, lo es.

www.domino.cl

Algo contundente

Para los que a la mañana siguiente no solo necesitan algo de grasa y carbohidratos, sino que eso y mucho más, un lomo a lo pobre ($8.000) en Las Lanzas es una opción más que válida. Tiene la contundencia de la carne más la grasa de las papas fritas, todo suavizado con la cebolla frita y los huevos ídem. ¿Con qué se acompaña este manjar? Con un fanschop ($5.000), el punto de equilibrio justo entre una cerveza y un refresco. “La mimosa chilena”, como dice un amigo.

Humberto Trucco 25, teléfono 222255589, Ñuñoa.

El más grande

Dicen que las hamburguesas, bien grasosas, son un gran aliado a la hora de querer componer el cuerpo. Y puede ser. Sin embargo, mientras más pruebo hamburguesas en Santiago sigo sin encontrar algo tan bueno como el Rumano Completo de la Fuente Aleman ($8.900) -y la Antigua Fuente ($9.400)-, que sin ser una hamburguesa propiamente tal es lo mejor que se puede probar entre dos panes en esta ciudad. Es que esa mezcla de carne de vacuno y chancho más ajo (mucho), ají y algunos ingredientes secretos es simplemente insuperable. Y más encima, compone el cuerpo. ¿Con cerveza o bebida? Depende del grado de daño que se tenga.

www.fuentealemana.cl

www.antiguafuente.cl

Sólo para valientes

Hay gente que se dice que sólo se recupera con comida de estilo casero y ojalá contundente. Por ejemplo, con un Pancho Villa ($11.150) del Palacio del Poroto, que consta de una buena porción de porotos con rienda más un trozo de longaniza, un huevo frito… y un bistec. Si son capaces de tomar algo junto a eso, háganlo. Con tanta comida lo más probable es que se vayan directo a la siesta y así, después de dormir un rato, por fin se les pase la resaca.

General Amengual 494, teléfono 949371089, Estación Central.

Que pique

Otra conocida preparación recomendada por muchos es la clásica cerveza michelada. Es que esa mezcla de cerveza con notas picantes y ácidas no hacen otra cosa que activar el organismo para, se supone, volver a estar alerta y poco a poco expulsar todo ese líquido que retenemos desde la noche anterior. ¿Dónde beber una michelada? En alguna de las sucursales de Tijuana Tacos, donde parten en los tres mil pesos y donde -obviamente- se pueden acompañar con alguno de sus tacos.

@tijuanatacos.cl

Método tradicional

No pocos insisten en que un plato de mariscos es lo más tradicional a la hora de componer el cuerpo. Y siguiendo esta línea es que es imposible no recomendar el Mariscal Frío de El Ancla ($14.900), que se sirve en plato hondo y viene con almejas, choritos, piures, pulpo, camarones, cebolla, cilantro y un aliño con mucho limón. Por lo mismo, el líquido que queda en el fondo del plato es imperdible. Si no te revive, te manda a la cama.

www.elancla.cl

Peso pesado

Para gente con motor grande y gastador es este plato el que promete hacer el milagro de la resurrección. Me refiero a la Cassoulet ($14.900) del restaurante Baco, un guiso en base a porotos blancos, carne de pato y salchicha de pato. Una verdadera bomba que -dicen- hace milagros.

Nueva de Lyon 113, teléfono 222314444, Providencia.

Buenazo y a la mano

Para cerrar, una preparación que me encanta y que podría calificar como recuperadora. Me refiero a los choritos a la chalaca ($9.990) de la Barra Chalaca, que vienen servidos en sus conchas y con esa típica salsita que mezcla cebolla y tomate en cubos más algo de choclo y por supuesto mucho limón. De que refresca el cuerpo, lo refresca.

www.barrachalaca.cl