Los antecedentes del asesinato que protagonizó la primera franja de José Antonio Kast: el crimen a un camionero arrojado desde una pasarela que remeció a Antofagasta

Este 17 de octubre inició la Franja Electoral Presidencial, que fue trasmitida en cadena nacional a las 12:40 horas. El segmento del candidato José Antonio Kast estuvo marcado por la historia de Milenka, madre de un joven camionero que fue asesinado por tres extranjeros en situación irregular. Conoce la historia del crimen que protagonizó la franja del candidato republicano.

Este viernes 17 de octubre se dio inicio a la Franja Electoral Presidencial, transmitida en cadena nacional en un bloque de 20 minutos, con 2:30 minutos de tiempo por candidato. El segmento del candidato José Antonio Kast, cuenta con el testimonio de Milenka, la madre de Byron Castillo, camionero que fue asesinado al ser lanzado desde un sobre nivel por inmigrantes irregulares en 2022.

“Milenka perdió a su hijo en las condiciones más terribles que alguien pudiera imaginar. Fue asesinado por un grupo de inmigrantes ilegales que violaron nuestra frontera, que violaron nuestras leyes. Ese grito interior de Milenka es el grito de miles y millones de chilenos. Chilenos que lo que buscan es seguridad. Es terminar con el miedo y que se cumpla y se aplique la ley”, relata el candidato José Antonio Kast durante la franja.

“La causa de muerte de la víctima fue un traumatismo craneoencefálico, compatible con una caída de altura”

La muerte del joven camionero, que fue referenciada en la franja del candidato José Antonio Kast, tuvo lugar en febrero del año 2022, tras una discusión entre choferes de camión y un grupo de extranjeros que transitaban por la ruta. Sus asesinos eran extranjeros en situación irregular que lo atacaron sorpresivamente cuando se encontraba solo. El hecho se produjo en la Ruta A-1, que une Antofagasta con Mejillones.

Los sujetos lo arrojaron contra el asfalto desde varios metros de altura en un paso sobre nivel que pasa por arriba de una línea férrea. De acuerdo con el informe de autopsia, “la causa de muerte de la víctima fue un traumatismo craneoencefálico, compatible con una caída de altura”.

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta sentenció a Edgardo Siso Mosqueda y Víctor Arcilla Arambule a una pena de 17 años de cárcel por homicidio calificado. En tanto, para el menor de edad que estuvo involucrado en el delito, la justicia dictaminó una pena de al menos siete años de “internación en régimen cerrado y tres años de internación en régimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social”, se lee en la sentencia.

En la acusación, la Fiscalía expuso que los acusados “de forma deliberada y con la intención de matarle, se acercaron a la víctima, camionero que estaba en el lugar, encontrándose solo luego que los otros camioneros se habían retirado, procediendo todos los acusados a atacarlo, sin que pudiera tener alguna posibilidad de defenderse y repeler el ataque, por la forma en la que actuaron y por superioridad de fuerzas que poseían”.