“La calma en el caos, el alma en el sonido”: el emotivo texto de Limp Bizkit ante el fallecimiento de Sam Rivers

A los 48 años falleció el bajista y miembro fundador de la emblemática agrupación de nu metal. Sus compañeros de banda dieron a conocer la lamentable noticia con un emotivo texto. "Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", fue parte de lo que expresaron Fred, Wes, John y DJ Lethal. Cabe recordar que Limp Bizkit tiene agendado un concierto en Chile el 13 de diciembre.

Con una emotiva publicación en sus redes sociales, Limp Bizkit dio a conocer la sensible noticia de la muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de esta emblemática banda estadounidense de nu metal.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, parte expresando el texto firmado por Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, compañeros de banda de Rivers, quien murió a los 48 años.

“Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, continúa.

Asimismo, los integrantes de Limp Bizkit destacaron que “desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

“Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”, agregaron.

De acuerdo a información entregada por su familia, Sam Rivers falleció tras una larga lucha contra un cáncer.

Cabe recordar que durante algunos concieros, como el Festival Estéreo Picnic de 2024, Sam Rivers apareció con una camiseta con el mensaje “Fuck Cancer”, lo que fue interpretado como una declaración abierta de su lucha contra esta enfermedad.

Esa presentación en Colombia fue el 22 de marzo de 2024, días después del show en Chile en el Lollapalooza de aquel año (15/03).

Limp Bizkit vuelve a Chile

Cabe recordar que Limp Bizkit tiene agendado un concierto en Chile para el próximo 13 de diciembre, en el Estadio Monumental, en el marco de su gira “Gringo Papi Tour”.

Hasta el momento, no se entregado información si es que la muerte de Sam Rivers afectará dicha gira. Lotus, productora a cargo del evento, solo publicó un mensaje de despedida al fallecido bajista.