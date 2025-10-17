Biministro García aborda rol de generadoras en medio de polémica por tarifas: “Produce extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta”

El recientemente designado biministro de Energía y Economía, Álvaro García, volvió a abordar la polémica que desató el error en el cálculo de las tarifas de las cuentas eléctricas, y que tiene a la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el ojo del huracán.

El recientemente designado biministro de Energía y Economía, Álvaro García, volvió a abordar la polémica que desató el error en el cálculo de las cuentas eléctricas que puso bajo presión a la Comisión Nacional de Energía (CNE), y abrió dudas sobre su funcionamiento.

De acuerdo a la propia CNE, el problema se produjo a raíz de la aplicación simultánea de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que implicó trasladar el efecto inflacionario dos veces a las cuentas de la luz. Dicho de otro modo, el mecanismo utilizado desde 2017 sobreestimó los valores que debían pagarse, aumentando artificialmente las tarifas.

Así, la falla radicó en la aplicación doble del IPC en al ajuste tarifario entre 2024 y 2025, lo que provocó que los hogares pagaran un sobrecosto estimado en US$116 millones.

En entrevista con Tele13 Radio, García profundizó en los alcances de la falla, y también a la desvinculación de Marco Antonio Mancilla, quien hasta ayer se desempeñaba como secretario ejecutivo de la CNE hasta que el Gobierno solicitó su renuncia, debido a la controversia.

“El error de cálculo proviene de la Comisión Nacional de Energía, es allí donde se estableció esta metodología hace muchos años, hay que reconocerlo, el año 2017, y fue la propia Comisión Nacional de Energía la que decreto el problema, pero a nuestro juicio, tardíamente”, afirmó García.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que el error “se pudo advertir cuando se fijan las nuevas tarifas, esto es un proceso que ocurre de manera semestral, por lo tanto, se pudo haber constatado antes”.

Tras ello, el biministro de Energía y Economía se refirió al rol que ejercen las empresas generadoras, e indicó que “cuando se hizo este informe técnico que contenía esta metodología equivocada, que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema con él. En un periodo previo también fui ministro de Energía, y constante la minuciosidad con que las empresas analizan los informes técnicos preliminares, porque determinan las tarifas que ellos van a tener que cobrar”.

Con todo, dijo que “sí me produce extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta, o habiéndose dado cuenta, no hayan hecho un comentario al respecto. Me parece poco probable”.

“Si se hubiesen dado cuenta lo normal es que hubieran señalado el error que se estaba cometiendo. Era un error que los favorecía, no tenían un interés claro en expresarlo, pero, preservando la honorabilidad del sistema, era de esperar que si hubieran constatado el error, lo hubieran hecho manifiesto”, agregó García.

Junto con ello, manifestó que “es evidente que hubo un error en esta materia y lo natural sería que se compensara rápidamente a las personas que pagaron demás (…), las empresas son un actor importante en este proceso, y espero que contribuyan a resolver el problema lo antes posible”.

Sobre la auditoría que anunció Contraloría, señaló que “yo ya decreté una auditoría interna en la CNE, toda colaboración de contraloría en la materia, me parece extremadamente positivo”.

“Lo que sí es claro es que el error metodológico que se realizó el año 2017 era un error bastante fácil de detectar. El error consistió en que se aplicó el IPC como corresponde y se aplicó además una tasa de interés nominal, no real, que incluye otro IPC. Cualquiera que no requiera grandes conocimientos técnicos se da cuenta que ahí hay un problema, ese es el origen, y después, como las tarifas estuvieron congeladas, es posible que no se haya revisado, porque no se aplicaba la tarifa”, acotó García.