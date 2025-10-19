“Les gusta pautear a las mujeres”: Vodanovic reprocha a Girardi por plantear que Jara debería congelar su militancia en el PC

"La única manera en la que pudiera mejorar su posición en la segunda vuelta es que ella, inmediatamente tras ganar la primera vuelta, congele su militancia en el PC", fue lo que dijo Girardi sobre Jara, en entrevista con The Clinic. Ante ello, la presidenta del PS manifestó que "son discusiones que habrá que tenerlas internamente", agregando que "a mí modo de ver no es algo indispensable".

La discusión sobre un posible congelamiento de la militancia de Jeannette Jara en el PC volvió a instalarse en el oficialismo, luego de que Guido Girardi (PPD) planteara que esa maniobra sería la “única manera” en que la exministra del Trabajo pudiera mejorar su posición en un escenario de segunda vuelta.

“Creo que la única manera en la que pudiera mejorar su posición en la segunda vuelta es que ella, inmediatamente tras ganar la primera vuelta, congele su militancia en el PC”, declaró Girardi en entrevista con The Clinic.

“Que de manera muy clara señale al país que ella de ninguna manera va a ser rehén de las lógicas del PC, que su proyecto no representa al PC y que ella es un proyecto progresista para Chile, de unidad nacional. Un proyecto que una al país”, añadió.

Estas declaraciones encontraron reacción en el oficialismo, específicamente por parte de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien llamó a no pautear públicamente a la candidata presidencial.

“Yo creo que son discusiones que habrá que tenerlas internamente”, sostuvo la senadora por el Maule, en conversación con Mesa Central de Canal 13. En la misma línea, dio su opinión sobre un posible congelamiento de la militancia de Jara. “A mí modo de ver no es algo indispensable”, apuntó.

Más allá de aquello, Vodanovic estableció lo siguiente: “A mí me gusta que estas conversaciones se hagan en las instancias que corresponden. Porque hay muchos, y lo digo con harto cariño por Guido y por otros hombres, que les gusta pautear a las mujeres. Yo creo que Jeannette Jara no se deja pautear”.

Foto: Agencia Uno

Además, la presidenta del PS manifestó que la candidatura de Jara “va marcando bien en los números y nuestro desafío posterior será, una vez pasando a la segunda vuelta, cómo logramos también conquistar al resto del electorado entendiendo los planteamientos que hace la derecha”.

“Para mí la derecha es una sola. Esto de que la derecha es buena y la derecha es la derechita cobarde, para mí es un eslogan. La derecha siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma”, añadió.