Con la tercera estrofa del himno nacional, animadores y encendidos discursos: cómo son los actos masivos de Kaiser en su gira nacional

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario se encuentra en medio de un recorrido por el país, con distintas paradas. En ellas, realiza eventos en plazas o calles estratégicas en las que suele concentrar entre 2 mil y 3 mil personas. Se ha hecho usual que las actividades comiencen con el himno nacional, incluyendo la versión que era entonada por quienes adherían a la dictadura militar. Luego de distintas presentaciones de candidatos y con animaciones de miembro de su equipo, hace aparición el diputado, quien se ha caracterizado por entregar duros mensajes contra la ideología de género, la educación sexual integral y los inmigrantes en situación irregular.

Compartir

“Kaiser sí, otro no. Kaiser sí, otro no”. Ese es uno de los cánticos que se suelen escuchar en medio de los actos que el candidato del Partido Nacional Libertario ha realizado en distintas ciudades del país, en el marco de una gira nacional que realiza arriba de un bus y que ha denominado la “Ruta 4K”.

El recorrido ha sido de norte a sur. Comenzó en Arica y continuó en comunas como Iquique, Copiapó, San Felipe, Rancagua, Curicó, Talca y Concepción, con retornos exprés a Santiago y Valparaíso para participar de debates y de sus labores legislativas. Las próximas paradas serán en Los Ángeles y Temuco y el retorno final recién está planificado para noviembre.

A diferencia de los eventos masivos que ha liderado el candidato republicano José Antonio Kast en regiones, los cuales se caracterizan por ser cuidados y con un controlado acceso de público, las actividades de Kaiser se suelen realizar a un costado de plazas o en calles estratégicas de cada comuna, por lo que la convocatoria es abierta.

El último acto, por ejemplo, se realizó en la Plaza de la Independencia de Concepción, donde concurrieron cerca de 3 mil personas, según los organizadores, lo cual los ha dejado satisfechos en medio del alza que Kaiser ha mostrado en encuestas que miden la carrera presidencial y que hoy lo tienen pisando los talones a Evelyn Matthei (UDI), tercera en los sondeos.

Pantalla gigante, dronas y el himno

Estos shows se caracterizan por tener un escenario con una pantalla gigante de fondo. Toda la actividad se transmite vía streaming y cuenta con un dron que retrata los distintos hitos del encuentro.

Algo que se ha hecho usual en los últimos encuentros ha sido que el acto comience con la entonación del himno nacional, el cual incluye la tercera estrofa que era entonada por quienes adherían a la dictadura de Augusto Pinochet. Así ocurrió en las citas de Chillán y Talca, como también en la proclamación oficial de la candidatura de Kaiser, realizada el pasado 12 de julio.

Luego, se da paso a los animadores del evento. Ese papel lo suele ocupar el jefe de comunicaciones, Fernando Ortiz -conocido por el primer actor que personificó al Gato Juanito de Cachureos-, y el jefe de campaña, el diputado Cristián Labbé, quienes también invitan al escenario a candidatos libertarios que buscan un cupo al Parlamento.

11 DE OCTUBRE DE 2025, VIÑA DEL MAR El candidato presidencial, Johannes Kaiser, convoca a sus adherentes en Viña del Mar, en el marco de su gira “4K”. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

En algunos casos también se les da espacio a algunos representantes del partido. Ayer, por ejemplo, estuvo presente el diputado Leonidas Romero, quien aprovechó la instancia para asegurar que Kaiser es el único candidato que defiende la denominada agenda valórica. “Porque tenemos candidato seudo-evangélicos o seudo-católicos, pero les dan lo mismo los temas valóricos”, dijo.

Aparición de Kaiser

A ratos todo suele parecer una manera de hacer tiempo para que Kaiser haga su aparición.

El diputado se ha visto arribar en el mismo bus que lo traslada por el país. Así, Kaiser sube al escenario muchas veces acompañado de su mujer, Ivette Avaria, no sin antes fotografiarse con sus seguidores.

Ya arriba el escenario Kaiser entrega discursos de cerca de media hora, en los que no se guarda sus duras posiciones en distintos ámbitos.

El domingo, por ejemplo, hizo una promesa en torno a los hechos de violencia en la macrozona sur. “Escuchen mis palabras porque este es un juramento: vamos a buscar a los que están prendiendo fuego año tras año a nuestro sur, los vamos a encontrar y los vamos a hacer cascar. ¡Que Dios los pille confesados!”, dijo.

Un tono duro también ha expresado en torno a la conmemoración del estallido social: “Nunca más, nunca más vamos a tolerar que se hacen fuerzas antidemocráticas contra la República de Chile. Háganlo de nuevo conmigo, y se van acordar por el resto de sus vidas, y van a lamentar haber alzado la voz y la mano al pueblo de Chile y a sus instituciones democráticas. No se equivoquen conmigo“.

En cuando a la situación de inmigrantes en situación irregular, suele destacar que “el que no aporta, se deporta”.

En Chillán, en tanto, aludió a materias como la identidad de género y la educación sexual integral. “Nos querían quitar la libertad de decir que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer”, comentó Kaiser.

Y añadió, en un mensaje que también es recurrente en sus actos: “En Chile gobiernan los chilenos, no la ONU. Todas las porquerías que nos han traído, como la educación sexual integral… No puede ser que un hombre termine en una cárcel de mujeres solamente porque se le ocurrió decir que se percibe mujer. Eso se acaba. La locura y la tontera ya fue demasiado lejos”.

“Y para los que no lo entienden. Un toro no es lo mismo que una vaca, y si no me creen, traten de ordeñar al toro”, cerró.