El respaldo monetario de Joaquín Lavín a candidato republicano por el distrito de Maipú

El exalcalde ligado a la UDI realizó una transferencia de medio millón de pesos al candidato a diputado Enrique Bassaletti, una de las figuras del Partido Republicano que busca un cupo el distrito 8 (Maipú). No es el único aporte “cruzado” entre ambos bloques de oposición. Lo mismo ha hecho el expresidente de RN Carlos Larraín que ha financiado cartas de Chile Vamos y de los republicanos.

Alejado de la vida pública se ha mantenido excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante. El exalcalde de Las Condes se retiró de la política luego de que en 2021 sufriera una dura derrota frente a Sebastián Sichel durante las primarias de Chile Vamos, cuando su nombre parecía carta fija en la papeleta.

A partir de ahí, el exministro se ha dedicado más bien a la academia. Hoy lidera el Instituto de Emprendimiento FEN UDD y realiza distintas charlas relacionadas a los desafíos ambientales.

A nivel público ha dado acotadas entrevistas y ha intervenido públicamente para defender a su nuera, Cathy Barriga, en el marco de una investigación judicial en su contra por eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En los últimos días, eso sí, Lavín dio una señal política luego de que realizara un aporte monetario de $500.000 a un postulante al Parlamento.

Se trata del candidato a diputado Enrique Bassaletti Riess, general (r) de Carabineros que busca un cupo en el distrito 8 y que es una de las figuras del Partido Republicano. Incluso, fue la carta del partido a la alcaldía de Maipú que disputó ante el frenteamplista Tomás Vodanovic en octubre de 2024, alcanzando los 56.157 respaldos versus los 227.693 votos de Vodanovic.

Es la única transferencia que figura en la última actualización que realizó el Servicio Electoral (Servel) al listado de donaciones para la campañas por los comicios del próximo 16 de noviembre.

Joaquín Lavín en un charla en Concepción el año 2024. Foto: Agencia UNO.

Si bien Lavín ha estado históricamente ligado en la UDI, su respaldo monetario fue hacia un nombre republicano y no hacia algún postulante de la tienda gremialista. En ese distrito, de hecho, la UDI presentó como cartas a Beatriz Lagos y Mario Olavarría.

La zona en la que realizó el aporte es conocida para Lavín. Es el mismo lugar que ha representado su hijo diputado Joaquín Lavín León, a quien la Corte de Apelaciones la semana pasada confirmó su desafuero por posibles delitos de corrupción. En el distrito también está la comuna de Maipú, donde Cathy Barriga fue alcaldesa por un período.

Los aportes de Carlos Larraín a cartas de Chile Vamos y de los republicanos

Lavín Infante no es el único dirigente ligado a Chile Vamos que ha realizado aportes “cruzados” entre los partidos de oposición.

El expresidente de RN Carlos Larraín ha financiado nombres que compiten en cupos de las colectividades de Chile Vamos como también del Partido Republicano.

De partida, Larraín donó en dos ocasiones al candidato presidencial republicano José Antonio Kast, sumando más de $19 millones. Asimismo, realizó una transferencia por $1 millón a Susana Hiplan, candidata republicana por el distrito 14.

A la vez, Larraín entregó otro millón de pesos a los candidatos a diputado Luciano Silva (RN, distrito 20), Juan de Dios Valdivieso (RN, distrito 15) y Anibal Pinto (UDI, distrito 12), además de Francisco Orrego (RN), con $2 millones.