“No buscamos ser una cadena más, queremos ser memorables”: el espacio que prepara Compañía Libros en el Costanera Center que desafía a Feria Chilena y Antártica

Compañía Libros es una empresa que busca abrirse espacio en un mercado históricamente dominado por Feria Chilena del Libro y Antártica. La firma prepara su primera apertura en el Costanera Center, en Providencia, uno de los centros comerciales con mayor afluencia del país.

Eduardo Sanz conoce bien el negocio de los libros. Tras una extensa trayectoria en el mundo editorial y librero, lanzó la empresa Compañía Libros, firma con la que buscan abrirse espacio en un mercado históricamente dominado por Feria Chilena del Libro y Antártica. Esto, mediante un plan que contempla la apertura de dos tiendas en 2025 y un total de diez librerías físicas antes de 2030.

Siendo la omnicalidad uno de los ejes principales de su estrategia, sus fundadores señalan que la propuesta de Compañía Libros “no se limita a vender libros”, ya que el objetivo es “crear comunidad enriqueciendo el proceso lector a través de diversos medios, como suscripciones personalizadas, clubes de lectura, talles y eventos”.

Para hacer despegar el proyecto, Sanz planea abrir un espacio en el primer piso del Costanera Center, uno de los centros comerciales con mayor afluencia del país, para estar operando este mismo mes y así aprovechar la campaña de Navidad.

En entrevista con The Clinic, Eduardo Sanz comenta que Compañía de Libros “se gestó desde el amor por los libros, tenemos alma de libreros, y la percepción de que faltaba un espacio como este en el mall que más vende en Chile. Después de acumular algo de experiencia en la industria del libro, se abrió la oportunidad de tomar un local en el mall Costanera Center”.

“A partir de ahí todo se ha ido dando de manera orgánica y ha confluido en un proyecto que ha sido muy bien recibido tanto por las editoriales como por la comunidad lectora, y que abrirá a fines de noviembre”, acota.

Cabe recordar que la apertura en el Costanera Center los llevará a competir directamente con la oferta del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), donde se emplaza una importante sucursal de Antártica, que se ha convertido en una suerte de espacio viral. Sobre este punto, Sanz asegura que “es una excelente noticia que exista movimiento en el mundo del libro, creemos que mientras más librerías e instancias en torno al libro haya, mejor para todos, no solo para los lectores, sino también para los autores, editoriales y la cultura local en general”.

En el caso de Compañía Libros, recalca que “nuestra propuesta va por otro lado, pues combinamos una curadoría exigente con una experiencia de visita pensada para quienes disfrutan el libro como objeto y espacio de encuentro. No buscamos ser una cadena más, queremos ser memorables”.

Por otro lado, Sanz indica que: “entregaremos no solo la mejor selección de títulos, sino también una propuesta construida personalmente por nuestros libreros y libreras. Por último, será un espacio pensado para relajarse y perderse a gusto entre los libros, las conversaciones con nuestros libreros y las actividades que se van a desarrollar en la librería”.

—¿Crees que es más difícil instalarse en un recinto sin el respaldo de una empresa como Antártica? ¿Cómo ves la competencia al interior del mismo Costanera Center con las otras librerías que hay?

—Claro que es un desafío, no venimos con el respaldo de una gran cadena, pero eso mismo eso nos da libertad: podemos arriesgar, curar con criterio propio y construir una identidad distinta. En el Costanera hay varias librerías, y eso nos parece una buena noticia.

Si alguien entra al mall buscando un libro y termina encontrando tres librerías diferentes, el beneficiado final es el lector. Lo que queremos es que Compañía Libros se reconozca por su tono, su selección y su experiencia, más que por competir en precio o tamaño.

—¿Cuánto se lee en Chile?

—Se lee menos de lo que nos gustaría, pero más de lo que se percibe. En Chile hay lectores curiosos, apasionados y diversos, pero también hay brechas de acceso, de tiempo y de estímulo. No se trata solo de cuántos libros se venden, sino de qué espacios existen para descubrir, conversar y compartir lecturas. Desde Compañía Libros queremos contribuir a ampliar esa conversación.

—¿Cuáles son los autores chilenos que más se leen, a tu juicio?

—Más allá de los evidentes, y mencionando solo a los vivos, como Isabel Allende, Alejandro Zambra, Alberto Fuguet o Benjamín Labatut, hay una gran diversidad de autores que están siendo leídos dentro y fuera del país. Pienso en nombres como Nona Fernández, María José Ferrada, Paulina Flores, Lina Meruane, Daniela Catrileo, Alia Trabucco u Óscar Contardo, entre muchos otros. Cada uno representa una manera distinta de conectar con los lectores.

Lo interesante es que ya no hay una sola corriente: coexisten voces literarias, poéticas, híbridas y experimentales. Eso habla de un panorama literario nacional vivo y diverso, y justamente eso queremos reflejar en Compañía Libros: una librería donde se pueda descubrir esa multiplicidad.