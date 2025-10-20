No fue solo el Caso Nabila Rifo: otro condenado por VIF fue liberado en Aysén pese a negativa de la víctima, antecedentes de alcoholismo y complejo historial

El mismo día en que el agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, obtuvo su libertad condicional, otro condenado por violencia intrafamiliar también fue liberado en Coyhaique, pese a que su víctima había planteado reparos a la medida. Es más, anteriormente el Tribunal había concluído que "el imputado no tiene conciencia de su consumo de alcohol y drogas, lo cual sumado a su comportamiento, representan un riesgo inminente".

El pasado 6 de octubre la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Coyhaique sesionó y acogió 24 solicitudes de un total de 35 realizadas por internos de los recintos penales de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde. De ese total, hubo un caso que generó un fuerte impacto mediático: Mauricio Ortega, el agresor por violencia intrafamiliar de Nabila Rifo, fue liberado pese a los informes negativos de Gendarmería.

Pero no el de Nabila Rifo no fue el único caso de esa connotación en la región: el mismo día otro detenido por violencia intrafamiliar obtuvo el beneficio de libertad condicional.

Los antecedentes del caso: en 2024 un hombre de 26 años -con antecedentes por VIF- fue condenado por violencia intrafamiliar con violación de morada, hurto, daños simples y lesiones menos graves por un Juzgado de Garantía -The Clinic omite el detalle para resguardar la seguridad de la víctima- en la Región de Aysén.

Durante su arresto domiciliario, antes de la condena, fue captado dos veces incumpliéndolo, por lo que fue detenido y pasado a prisión preventiva meses después.

En la cárcel, el hombre fue entrevistado por una psicóloga en junio de 2024, quien concluyó que tiene “consumo problemático de alcohol”, “síntomas de abstinencia” y que no realizaba ningún tratamiento para tratar la adicción.

Es más, meses más tarde, en medio de las solicitudes de cambiar la condena, el Tribunal concluyó “que el imputado no tiene conciencia de su consumo de alcohol y drogas, lo cual sumado a su comportamiento, representan un riesgo inminente”.

Además, el interno solicitó atención por Senda. En los antecedentes recavados por el Servicio de Salud detectaron que el hombre tenía consumo de drogas y que fue internado siete veces en servicios de urgencias por estado de ebriedad, participar en choques y riñas entre 2023 y 2024.

En septiembre de este año, cuando el condenado solicitó el beneficio de libertad condicional, la Justicia contactó a la víctima para consultar su opinión. Pese a que en el primer contacto no estaba en su casa, la víctima sí declaró cinco días después para manifestar su “total desacuerdo” y decir que podía presentar antecedentes para evitar que fuera liberado.

Luego de que el Poder Judicial decidiera liberar al condenado, la dirección regional del Sernameg de Aysén tomó contacto con la mujer a raíz de que la víctima pidió orientación ante el miedo que le generaba la medida.