Causas de VIF y conducción en estado de ebriedad: el extenso historial de Jean Pierre Bonvallet, el candidato a diputado que competirá en la lista de Kast y Kaiser

El hijo de Eduardo Bonvallet postulará por un cupo en el Congreso por el distrito 10, por el pacto del Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario. El youtuber competirá junto al hijo de José Antonio Kast y a Gino Lorenzini. En su historial judicial acarrea causas por posesión de marihuana, violencia intrafamiliar, conducción en estado de ebriedad, peleas y amenazas. En 2018 fue condenado a 61 días de presidio menor, por amenazar a su vecina y a su arrendataria de dispararles.

Dentro de la amplia gama de candidatos y candidatas que postularán al Congreso en las elecciones parlamentarias de noviembre, destacaron diferentes nombres que provienen de sectores ajenos a la política. Entre estos, sobresale la candidatura de Víctor Jean Pierre Bonvallet, hijo del fallecido comunicador deportivo Eduardo Bonvallet, que apostará por un cupo dentro del pacto entre el los partidos Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano.

El exfutbolista y actual comentarista deportivo competirá por el distrito 10, que reúne a comunas como Santiago, Providencia, San Joaquín y La Granja. Lo hará como independiente en un cupo de los socialcristianos. Su inclusión era desconocida hasta ayer, ya que Bonvallet no era parte de la lista de 72 candidatos que había dado a conocer el partido opositor hace un par de meses.

Ahora, Bonvallet buscará una plaza en el Congreso, compitiendo junto al hijo homónimo de José Antonio Kast en el mismo pacto, aunque como militante de las filas republicanas. También lo hará junto a Gino Lorenzini, apoyado por el Partido Social Cristiano.

Su candidatura no es sorpresiva. En 2021 ya había intentado llegar al Congreso, como independiente apoyado por el Partido Republicano. En esa ocasión postuló por el distrito 8, sin ser electo. Y a la vez, su postulación no deja de ser polémica. Esto, ya que Bonvallet acarrea un amplio listado de antecedentes penales, que van desde violencia intrafamiliar hasta conducción en estado de ebriedad.

The Clinic tuvo acceso a su ficha judicial, en la que se acumulan diferentes causas desde 2007 a la fecha. El primer proceso judicial, del que se tienen antecedentes, al que se vio enfrentado Jean Pierre Bonvallet, fue en 2007, por una denuncia de lesiones graves. Dos años más tarde, volvió a enfrentarse a la justicia, por tenencia de marihuana. El exfutbolista fue detenido por poseer 700 mg.

En ambos casos fue sobreseído, sin embargo, no corrió la misma suerte posteriormente con otras causas.

Las causas de violencia intrafamiliar y peleas y las condenas contra Jean Pierre Bonvallet

En 2011, Jean Pierre Bonvallet volvió a nutrir su polémico historial judicial, en esta ocasión, con una causa más grave, aunque igualmente terminó sobreseído. En noviembre de ese año, fue denunciado como autor por amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. La causa fue por amenazas no condicionales y lesiones menos graves.

Menos de un año después, en septiembre de 2012, se abrió una nueva causa en su contra. El hijo de Eduardo Bonvallet fue detenido conduciendo en estado de ebriedad. Por esta causa si fue condenado. En la instancia, recibió la pena de 21 días de prisión en grado medio, junto con una multa de 1 UTM, suspensión de la licencia por seis meses, y suspensión de cargo u oficio público durante la condena.

Durante 2015, volvió a enfrentarse a la justicia, por una riña en el Casino de Viña del Mar. En agosto de ese año, Jean Pierre Bonvallet fue detenido junto a otra persona por protagonizar una pelea, en la que tuvieron que ser separados por guardias de seguridad, y posteriormente trasladados por Carabineros.

El 21 de julio de 2018, el analista deportivo enfrentó la condena más grande que, luego de protagonizar una amenaza, que incluyó armas de fuego. La causa describe que Bonvallet tuvo una fuerte discusión con su conviviente en su departamento, lo que generó reclamos de vecinos.

El mayordomo del edificio junto a una vecina intentaron contenerlo para evitar que golpeara a su conviviente. Tras esto, Bonvallet amenazó a su vecina advirtiendo que le dispararía con una pistola que tenía inscrita, y que también golpearía a su marido. Luego amenazó a su arrendataria, diciéndole que le daría unos balazos, persiguiéndola hasta los estacionamientos del edificio.

Por esto, fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, con accesoria de suspensión para cargos públicos.