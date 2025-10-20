Waymo bajo escrutinio: qué reveló el incidente que inquieta a los reguladores en EE.UU

Waymo enfrenta una investigación federal en EE.UU. tras un incidente con un autobús escolar, lo que reaviva las dudas sobre la seguridad real de los vehículos autónomos en entornos sensibles como zonas con niños.

La investigación de la NHTSA a los robotaxis de Waymo ha reactivado el debate sobre la seguridad de los vehículos autónomos en entornos sensibles como zonas escolares. La autoridad federal estadounidense confirmó que abrió una revisión preliminar sobre cerca de 2.000 unidades luego de recibir reportes de un incidente con un autobús escolar detenido con luces rojas activadas.

Investigación de la NHTSA a los robotaxis de Waymo: primer antecedente crítico

Según los antecedentes recopilados por la agencia, la investigación de la NHTSA a los robotaxis de Waymo se originó tras un caso documentado donde uno de estos vehículos autónomos se detuvo inicialmente junto al bus, pero luego maniobró para rodearlo por el frente y continuar su marcha mientras niños descendían. No había conductor humano a bordo, ya que la flota implicada opera en modo completamente autónomo bajo el sistema ADS de quinta generación.

Respuesta de Waymo y alcance de la revisión

Waymo declaró que ya incorporó mejoras específicas en el comportamiento ante autobuses escolares y que prepara nuevas actualizaciones de software. La empresa defendió que la visibilidad del vehículo hacia las señales del bus estaba parcialmente oculta por el ángulo de aproximación, pero insistió en que se mantuvo una distancia segura. Aun así, la investigación de la NHTSA evaluará si la respuesta fue compatible con las obligaciones federales de tránsito.

Impacto en la expansión internacional de los robotaxis

La flota de Waymo supera las 1.500 unidades en ciudades como Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, y la compañía planea ingresar a mercados como Tokio y Londres. Analistas advierten que los resultados de la investigación de la NHTSA a los robotaxis de Waymo podrían influir en futuros marcos regulatorios globales y acelerar exigencias sobre cómo interactúan estas tecnologías con niños y peatones vulnerables.