“¿Cuánto vale el show?” volvió a Chilevisión con Julián Elfenbein y lideró en su primer día de emisión: así le fue a la competencia

El programa clásico de talentos regresó a las pantallas de Chilevisión con la conducción de Julián Elfenbein, marcando el liderazgo en su primer día de emisión y reviviendo un formato que debutó en 1980 y tuvo su último ciclo en 2007.

La tarde del lunes volvió a las pantallas de Chilevisión un clásico de la televisión chilena: “¿Cuánto vale el show?”, liderado por Julián Elfenbein, conductor del canal que estuvo varios meses “congelado” tras el fin del exitoso “Pasapalabra”.

En la misma línea de diversión para las tardes, regresó el formato que debutó en las pantallas del mismo canal en 1980, de la mano de Ricardo Calderón, y que posteriormente fue conducido por Alejandro Chávez y Jorge Rencoret. Su último ciclo se emitió en 2007, cuando el espacio estuvo a cargo de Leo Caprile, quien ahora también participa en esta nueva versión.

En su primer capítulo, el programa lideró la audiencia entre las 19:00 y las 20:20 horas, alcanzando un promedio online de 427.773 personas por minuto. En el mismo horario, Mega registró 393.180, Canal 13 obtuvo 398.563 y TVN alcanzó 311.563.

“¿Cuánto vale el show?” se emitirá de lunes a viernes después de “Plan Perfecto”, y cuenta con un jurado compuesto por Francisca Maira, Francisca Merino, Juan Alcayaga (“Don Carter”) y Alejandro De la Cruz.

Antes del estreno, en conversación con The Clinic, Julián Elfenbein aseguró que estar en Chilevisión y animar “¿Cuánto vale el show?” le “encanta” porque “es un programa tan chileno como los porotos. Es un programa de talentos, pero de habilidades, y que es la once comida de la familia chilena”. En esa línea, el animador añadió: “Es un programa muy nuestro, para que la gente se entretenga y se ría”.

Uno de sus grandes retos, dice, es “recuperar o tratar de recuperar un horario donde el canal era líder y ahora hay que ir de nuevo por esa programación familiar”. El conductor reconoce que “no va a ser fácil, pero vamos de a poco. Como todo show, este apuesta por algo distinto, y vamos por la entretención, el juego y el talento”.