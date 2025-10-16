Copiapó se convierte en la primera ciudad de Sudamérica con transporte público de buses 100% eléctricos y se pone fin al pago en efectivo

A partir de hoy, la ciudad se convirtió en la primera en Sudamérica donde su flota de micros del transporte público es exclusivamente de buses eléctricos, con 121 unidades que conectarán diversos sectores y buscan promover la movilidad sostenible con un sistema de pago digital.

Desde este jueves, Copiapó se convirtió en la primera ciudad de Chile y de toda Sudamérica en tener solo buses eléctricos en su transporte público.

Las calles de la capital de la Región de Atacama a partir de ahora contarán con un total de 121 buses eléctricos. La operación comenzó con 12 líneas y el pago se podrá hacer únicamente mediante tarjeta o aplicación.

Este hito lo celebró el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz: “Copiapó está de fiesta, una fiesta de la movilidad, una fiesta del transporte público que cambiará para siempre la forma en cómo una gran parte de los habitantes de esta ciudad se mueve”.

Así, el ministro destacó que Copiapó se sumó a la electromovilidad con estos buses, “tal como los que durante años habían circulado de manera exclusiva en la capital, una realidad que el trabajo del gobierno del Presidente Gabriel Boric ha cambiado, extendiendo paso a paso la calidad de servicio a otros puntos de nuestro territorio”.

De esta forma, la flota eléctrica marca el inicio de la Red Copiapó, lo que suma un total de diez regiones con presencia de buses eléctricos en sus sistemas de transporte público: Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

En el caso de la capital regional de Atacama, los buses son operados por la empresa de Transportes Pasajeros Nueva Copiapó, y los servicios conectarán sectores como Paipote, Santo Tomás, Valle Los Ríos, Rotonda Cancha Rayada, Terrapuerto, Ramón Freire y Tierras de Cañaveral.

Método de pago

Uno de los principales cambios que traerá para Copiapó la incorporación de Red Movilidad no solo es la transición hacia la modernidad de estos buses. Además los usuarios deberán transicionar a que los pagos se realizan exclusivamente a través de tarjetas de viajes, bancarias y aplicación. Lo anterior busca eliminar el efectivo y aumentar la seguridad para los pasajeros y conductores.

Finalmente, desde el Ministerio de Transportes informaron que ya se vendieron más de 21 mil tarjetas Kupos, empresa que está a cargo del modo de pago. De estas, 11.458 corresponden al formato General y 9.618 a Persona Mayor. Por su parte, los estudiantes podrán usar su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) con chip integrado.