“Antes era más pintoresco, ahora es puro cemento”: Tras un año de obras, así lucen los primeros avances de remodelación de Plaza Italia

La remodelación -que se enmarca dentro del programa Nueva Alameda Providencia- busca transformar el sector de Plaza Italia en un "espacio público con vocación peatonal". A casi un año del inicio de obras, hoy se puede ver ya casi finalizada parte de la zona peatonal que conecta con la estación de metro Baquedano.

A fines de octubre se cumplirá un año desde el inicio de obras del nueve eje Plaza Italia, parte del proyecto Nueva Alameda Providencia. Además de restaurar la plaza, el proyecto promete mejorar la conectividad entre los parques Bustamante, Balmaceda y Forestal y facilitar la circulación de peatones e integrar todos los medios de transporte. Se espera que el proyecto este completamente terminado a fines de este 2025. Hoy, aunque la plaza continúa en construcción, una parte de la zona peatonal cercana a la entrada del metro Estación Baquedano ya se encuentra parcialmente habilitada.

La iniciativa contempla la eliminación de la tradicional rotonda de la Plaza Italia, aumentando su áreas verdes en 8.720 m² y disminuyendo la superficie vial en un 53%. El proyecto de renovación considera una inversión de $22.500 millones y busca transformar el lugar en un “espacio público con vocación peatonal”.

Hoy, al transitar por el lugar, se puede ver parte del proyecto peatonal terminado. Una pequeña porción, se encuentra habilitada y ya cuenta con una gran diversidad de transportes que pasan, sobre todo ciclistas.

Las primeras impresiones de los locatarios

Eleonora Moreno vive hace cuatro años en un edificio frente a la entrada del metro Estación Baquedano. En cuanto a la nueva vía, la vecina considera que fue una buena medida darle prioridad a los peatones y ciclistas.

“Le dieron más espacio, quitaron las jardinerías y el muro con escalones que había a la entrada del metro. Ahí se instalaban músicos, indigentes a dormir, en la noche el ruido era horrible. Creo que vamos a estar más tranquilos por ese lado”, asegura. Ahora, “a pesar de que hay menos pasto, creo que va a quedar bonito y más tranquilo”, añade la vecina.

Luisa Granado trabaja hace dos años en uno de los locales frente a la entrada de Estación Baquedano. A diferencia de Eleonora, ella considera que sacar el pasto fue un mala decisión. “Me hubiesen encantado que hubiesen dejado los arbolitos y más pasto. Pronto se acerca el verano y vamos a tener más calor, porque es puro cemento, y el cemento se calienta”, asegura.

El lugar “tenía como unos escaloncitos muchos más altos que los que pusieron ahora, donde uno se podía sentar, y también se podía sentar en el pastito”, añade la trabajadora. “Antes era más pintoresco, ahora es puro cemento”, sentencia.