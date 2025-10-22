Grupo detrás de heladerías Savory, Pedro Juan y Diego y Pollo Stop responde a solicitud de quiebra y dice que cumplirá con los “compromisos asumidos”

El grupo gastronómico Unifood respondió a las solicitudes de quiebra que enfrentan tres cadenas de su propiedad: las tradicionales heladerías Savory —que opera a través de la sociedad Ice Cream SpA—, además de las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego.

Compartir

El grupo gastronómico Unifood respondió a las solicitudes de quiebra que enfrentan tres cadenas de su propiedad: las tradicionales heladerías Savory —que opera a través de la sociedad Ice Cream SpA, y cuya marca comercial está vinculada a Nestlé Chile—, además de las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego.

A través de un comunicado Unifood explicó que “la estrategia de la empresa sigue enfocada en avanzar y concluir el proceso de acuerdo de reorganización judicial (ARJ) en curso, cumpliendo con los compromisos adquiridos asumidos para fortalecer la situación financiera y operativa del grupo”.

Ice Cream y Pollo Stop fueron apuntadas, hace unos meses, de incumplimiento de sus acuerdos de reorganización. En ese entonces, la empresa explicó que la situación se debía a “factores externos” que, dijo, “han obligado al grupo a buscar nuevas alternativas para poder seguir adelante”.

De este modo, a inicios de julio, Unifood reveló a The Clinic que barajaba vender la unidad de su negocio Ice Cream para lograr sacar adelante sus procesos de reorganización. “Nos encontramos avanzando una posible solución que, no solo asegure la continuidad operativa de las sociedades comprometidas, sino que también les abra un camino de recuperación sostenible”, aseguraron.

“El principal componente de esta nueva y definitiva solución, consiste en la posible venta de alguna de las marcas a un tercero“, acotaron.

Las nuevas declaraciones de Unifood

A principios de octubre de este año, uno de los acreedores, la sociedad DPS Chile Comercial Limitada, solicitó las liquidaciones de las empresas deudoras Ice Cream, Pollo Stop y Cuatro SpA debido al impago de cuotas pactadas en los acuerdos de reorganización. También se presentaron acciones de cobro en contra de Cuatro SpA e Ice Cream por parte de Inmobiliaria CR SpA, y otras empresas.

Ante la consulta por las solicitudes de quiebra, Unifood indicó que se encuentran evaluando detenidamente las acciones legales presentadas, “a fin de determinar el mejor camino a seguir”.

Y reconocieron que “estas acciones —propias de procesos de reorganización judicial de esta naturaleza— reflejan inquietudes legítimas, las cuales serán atendidas con la máxima seriedad”.

En su declaración, el conglomerado reafirmó su disposición a “seguir trabajando de forma estrecha y colaborativa con los acreedores y veedores del proceso, buscando acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas y permitan avanzar en una solución definitiva que proteja tantos los intereses de los acreedores como la continuidad operativa de las sociedades”.