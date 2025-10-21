Grupo Ferrero abrirá nueva planta en La Araucanía para procesar avellanas detrás de Nutella, Kinder y bombones Rocher

La italiana Ferrero Hazelnut Company, parte del Grupo Ferrero, anunció una nueva ronda de inversiones en Chile, orientada a ampliar su capacidad de procesamiento, limpieza y secado de avellanas. El plan contempla la construcción de una tercera planta en Chile, que estará ubicada en la Región de La Araucanía, y se suma a las que ya posee en la Región del Maule y en la Región del Ñuble.

La italiana Ferrero Hazelnut Company, parte del Grupo Ferrero, es la responsable de que los avellanos sean uno de los árboles frutales más plantados en Chile, considerando que procesa los frutos para la producción internacional de marcas como Nutella, Kinder y los bombones Rocher.

La compañía anunció una nueva ronda de inversiones en Chile, orientada a ampliar su capacidad de procesamiento, limpieza y secado de avellanas, con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido del sector y reforzar el rol estratégico del país dentro de su red global de abastecimiento.

El plan contempla la construcción de una tercera planta en Chile, que estará ubicada en la Región de La Araucanía y estará dedicada al descascarado el fruto.

Junto con ello, Ferrero Hazelnut Company invertirá en la renovación de la planta de Alto Camarico, en la Región del Maule, inaugurada en 2015, y en la ampliación de la capacidad de procesamiento de San Gregorio, ubicada en la Región de Ñuble. Esta última fue estrenada en 2024, y se espera que estén completas antes de la próxima temporada.

Las obras del nuevo complejo en La Araucanía están proyectadas para comenzar el próximo año e irán acompañadas de una ampliación en la capacidad de limpieza y secado en la misma región.

Estas inversiones se enmarcan en la estrategia multipolar de abastecimiento global de Ferrero, que integra distintas regiones productoras —incluyendo Chile, Estados Unidos, Italia y Turquía— para asegurar un suministro estable, sostenible y de alta calidad frente a los desafíos de los mercados agrícolas internacionales.

“Llevamos más de tres décadas comprometidos con Chile y con el desarrollo de su cadena de valor del avellano europeo. Este nuevo ciclo de inversiones, que incluye la construcción de una tercera planta en La Araucanía y la ampliación de nuestras instalaciones actuales, reafirma la confianza del Grupo Ferrero en el país y su rol como uno de los principales orígenes globales de avellanas”, destaca Marco Botta, CEO de Ferrero Hazelnut Company.

La cadena de Ferrero en Chile

Con más de 4.200 hectáreas plantadas propias y relaciones comerciales con productores desde Maule hasta Los Lagos, Ferrero ha desarrollado en Chile una cadena de valor completa, desde la producción agrícola hasta el procesamiento industrial. A través de AgriChile, su filial agrícola en el país, la compañía ha impulsado la transferencia de conocimiento técnico, el acompañamiento a productores y la implementación de altos estándares de sostenibilidad y trazabilidad.

“Estas inversiones no solo fortalecerán la capacidad de procesamiento local, sino que también contribuirán a acortar los tiempos logísticos, aumentar la red logística, la eficiencia operativa y respaldar la expansión del cultivo del avellano europeo en el país, consolidando a Chile como el segundo productor mundial y un socio estratégico en la red global de abastecimiento de Ferrero”, señala Botta.