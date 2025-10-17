Matías Muchnick, CEO de NotCo: “Era importante volver a Chile para transformar un poco la compañía”

En el conversatorio El Bien Común, organizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial, Matías Muchnick, CEO de NotCo, analiza cómo la Inteligencia Artificial ha sido fundamental para transformar la compañía y liderar el cambio en la industria alimentaria en un contexto de desafíos globales.

Este viernes 17 de octubre se realizó una nueva edición del conversatorio El Bien Común, del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Esta instancia tuvo como invitado al CEO de NotCo, Matías Muchnick, y fue moderada por Alexis Camhi, fundador del Observatorio.

Durante el conversatorio, Muchnick compartió sus reflexiones sobre liderazgo, desarrollo y futuro de la industria alimentaria. Además, detalló cómo la Inteligencia Artificial (IA) ha sido clave en el desarrollo de y evolución de NotCo.

NotCo y la Inteligencia Artificial

En esta oportunidad, Muchnick hizo un repaso de su vuelta a Chile después de haber vivido cinco años en Nueva York. “También era importante volver a Chile para transformar un poco la compañía porque teníamos que cambiarla un poco al ver hacia dónde estábamos yendo. Fue un proceso medio refundacional de la parte profesional, tanto para la compañía como para mí“.

El CEO de NotCo aseguró que “fue un momento bastante duro porque, sí queríamos una compañía distinta en los próximos dos años, teníamos que saber cuáles eran las semillas que teníamos que plantar y dónde”.

Sin embargo, Muchnick afirmó que “hoy en día te puedo decir que por escándalo en el mejor momento que he estado en la compañía y la compañía está en el mejor momento que ha estado en la historia. En los últimos meses han pasado cosas no puedo llegar a creer”.

NotCo pasó diez años desarrollando IA cuando pocas empresas sabían de qué se trataba. “Estábamos gastando millones de dólares en desarrollo de tecnología, en algoritmo, en extracción de data y construcción de datos”, explica Muchnick. “Nosotros recolectamos datos de ingredientes que incluso las compañías que venden esos ingredientes no tienen”.

Así, en NotCo pudieron “representar la industria de alimentos y pudimos representar la percepción humana y sus conexiones con el sabor, color, textura, aroma y las emociones”.

Mientras construían este sistema de IA, Muchnick iba a las compañías de consumo masivo para contarles lo que estaban desarrollando. El CEO de NotCo les decía: “Tengo una nueva manera de hacer investigación y desarrollo, mucho más rápida, eficiente y menos costosa que cualquier otra compañía en el mundo. Te puedo llevar los problemas más graves que tenías en tu compañía y puedo resolver en seis meses proyectos que llevan 15 años dentro de tu compañía“.

Hoy la IA se ha vuelto parte de su rutina como CEO: “No hay reunión que yo vaya sin usar ChatGPT para que me cuente qué estrategia del relato tengo que hacer sin perder mi autenticidad, pero me da algunas cosas que están fuera de mi radar”.

Muchnick añadió que “eso es lo que hace extraordinariamente la IA, te saca del dominio del conocimiento que uno tiene”. Así, “exploraba las miles de millones combinaciones que podían resultar en una experiencia sensorial particular que, cuando una la coma en Brasil, Argentina o Estados Unidos, te conecte con una emoción en un momento, mucho más que solo un alimento”.

“Una tormenta perfecta”

Muchnick aseguró que se empezaron a convertir en el “Better Call Saul” de las industrias del consumo masivo. Lo anterior se debe a todos los años en los que estuvieron “construyendo mucha data y también unas capacidades tremendas que transformaron las conversaciones técnicas en existenciales para las compañías y el consumo masivo”.

Según el CEO de NotCo, esa transformación no se dio al azar, sino en medio de lo que llama “una tormenta perfecta” dentro de la industria. Pasaron tres cosas: lo primero fue que todo empezó a “comoditizarse”, es decir, los productos se volvieron genéricos. “Las marcas propias empezaron a competir con exactamente la misma calidad que el producto que venden las marcas súper grandes casi 30% más barato”.

En segundo lugar, el aumento de las regulaciones hizo que las empresas se dieran cuenta de que no podían obtener los mismos resultados que antes. En tercer lugar, las guerras y el cambio climático cambiaron las reglas del juego: “Nos llaman y nos preguntan cómo podemos reproducir la misma experiencia sensorial, color y textura de los productos”.

A partir de eso, Muchnick añadió que “estaban pasando un montón de cosas detrás de la industria de alimentos que nosotros pudimos ver y por eso hoy tenemos a las 20 compañías más grandes de consumo masivo haciendo cosas con nosotros”.