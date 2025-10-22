La millonaria denuncia de Audax Italiano contra Universidad de Chile: exigen que Azul Azul pague más de $700 millones por el fallido traspaso de Esteban Matus

Audax Italiano presentó una denuncia formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP, y exige el pago de US$ 800 mil a Universidad de Chile tras el fallido traspaso del lateral en julio. El club señala que cumplió con los acuerdos, mientras que la U no concretó la operación por falta de recursos tras el fallido desembarco de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil a mediados de temporada.

“Nos faltaron el respeto como club y al jugador”, fueron las palabras de Gonzalo Cilley, presidente de Audax Italiano, por el fallido traspaso de Esteban Matus a Universidad de Chile en julio de este año. Incluso, el lateral de los itálicos no jugó un partido frente a Universidad Católica por petición de la U. El acuerdo era por US$ 800 mil (cerca de $760 millones) por el 70% por el pase del jugador.

Pero la operación se cayó porque el Vitória se negó a pagar la totalidad de la cuota de salida de Matías Sepúlveda, que estuvo a punto de embarcar a Brasil pero el trato de derrumbó. Y esto desencadenó en que el cuadro azul no tuviera los recursos para concretar el fichaje de Matus.

“Le hicieron una revisión médica (a Matus), pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no“, aseguró Cilley a mitad de temporada.

Audax Italiano pide los US$ 800 mil que fueron pactados

Las palabras de Cilley siguen resonando tres meses después del fallido traspaso, que podrían traer consecuencias para los universitarios. Según consignó La Tercera, Audax Italiano presentó una queja formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP -órgano encargado de resolver conflictos económicos entre los clubes- por el caso.

El elenco de La Florida busca que se les cancele los US$ 800 mil que fueron pactados entre ambos elencos a mitad de temporada.

El medio citado informó que el próximo 30 de octubre se iniciará el proceso que enfrentará a ambos clubes. Esteban Matus, junto a su exrepresentante, Fernando Felicevich, y el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, están citados a declarar, aunque la lista de testigos aún no se conoce en su totalidad. En tanto, la jueza a cargo será Camila Albornoz.



