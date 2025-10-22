Vallejo responde a críticas de voceros de Jara por rol del Presidente en campaña: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la incomodidad que ha generado en el comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el protagonismo del Presidente Gabriel Boric en la campaña presidencial.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la incomodidad que ha generado en el comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el protagonismo del Presidente Gabriel Boric en la campaña presidencial, y particularmente sus recientes críticas al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En concreto, los voceros del comando, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, coincidieron en que la ofensiva del Jefe de Estado contra Kast termina por repercutir en la candidata. Así, mientras el senador del PPD acusó que los dardos del Presidente Boric “nos genera ruido” y “distraen”, su par de la Cámara Alta ilustró su contribución como “un abrazo del oso”.

Consultada sobre el tema en entrevista con Radio Infinita, Vallejo declaró que “las observaciones, reflexiones o críticas que puedan venir distintas personas, sean del comando o no, en este contexto sobre el trabajo del Presidente, son legítima en democracia, pero ustedes bien saben también que el Presidente de la República no solamente está a cargo de la gestión, sino que también de la conducción política del Gobierno y de la orientación también a la ciudadanía sobre lo importante que es la participación democrática y en que incide su voto al momento de votar”.

“Mucha gente cree que da lo mismo por quién votar, porque total al otro día uno igual tiene que trabajar y la verdad es que el Presidente siempre ha señalado y no solamente en esta ocasión, que no da lo mismo quién gobierna”, agregó.

Junto con ello, la ministra indicó que “los distintos gobiernos tienen distintas orientaciones, no solo administran las tareas de Estado, sino que conducen la política pública con más justicia social, o solamente temas de seguridad, o solamente temas económicos, o solo temas administrativos. Entonces, hay distintas orientaciones y lo que hace el Presidente es, no solamente estar encargado de que el programa se cumpla y que haya una buena gestión, sino que también en marcar una posición política que oriente la política pública y que le hable a la ciudadanía“.

En cuanto a los reproches, Vallejo expresó que “no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, pero sí hablarle a la ciudadanía y separar las aguas. Una cosa son las tareas de los comandos y de los candidatos y candidatas, y otra es la tarea de Gobierno”.

Vallejo también deslizó que “siempre pretendemos a veces a conversar sobre una parte de lo que está haciendo el Presidente o de lo que dice el Presidente, pero el trabajo del Presidente y del Gobierno es mucho más allá de lo que genera polémicas o incomodidades en otros sectores”.

“Yo insisto en esto, que es importante separar aguas. El Presidente está hablando del Gobierno, pero también de la conducción política”, remató.