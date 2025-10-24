“Me cambié de bencinera y rinde mucho más”: Tiktoker asegura que la bencina rinde según la marca y expertos explican que las diferencias son menores

Una influencer compartió en redes sociales que la carga de combustible le dura más desde que se cambió de Copec a Shell, y miles de personas comentaron sus experiencias. The Clinic contactó a diferentes expertos para explicar si incide si la bencina cambia según la bencinera, quienes explicaron que la diferencia es difícil de percibir en autos comunes.

Hace algunos días, la tiktoker Rocío Baez compartió un video en el que aseguró que cambió la bencinera en la que acostumbraba a echar combustible y que ahora la misma carga le dura más. Según planteó la influencer, sus seguidores le recomendaron pasar de Copec a Shell, y que la gasolina de esta marca era más eficiente. Si bien el debate suele darse respecto al octanaje, la discusión se generó respecto a la marca de carga.

Su video alcanzó más de 1.600 comentarios, entre los que se armó un debate. Muchas personas se adhirieron a lo que planteó la influencer, mientras que otros contrarrestaron su tesis.

“Yo hago Uber y mi conclusión es la siguiente: primero Aramco, segundo Shell y jamás Copec. Siempre evito colocar bencina en Copec, no rinde nada de nada”. “Me pasó al revés, en la Shell no me duró nada y volví a la Copec”. “No dura mas la bencina, yo también partí con Copec pero cambie a Shell por la 97 y me sigue durando lo mismo”, se lee entre los comentarios.

Lo cierto, es que su comentario, si bien tuvo respaldo como críticas, no tienen un sustento técnico. The Clinic contactó a expertos en la materia, quienes plantearon que la marca puede incidir, pero que es muy difícil de notarlo.

Qué dicen los expertos sobre la calidad de la bencina según la bencinera

Las visiones entre especialistas varían, pero el consenso es que en autos comunes es difícil distinguir qué marca puede rendir mejor.

“Con respecto a la calidad, sí puede haber alguna diferencia en términos de impurezas que pueden tener o cosas más leves, pero que afecte directamente al rendimiento del motor es mínimo. No debería cambiar casi nada“, asegura Matías Pacheco, ingeniero civil mecánico y académico de la Usach.

Agencia UNO.

En la misma línea, el experto anticipa que puede cambiar el rendimiento según sucursal, pero no tanto por marca. “La calidad depende de varias cosas. Uno, de la sucursal, que eso también puede influir dependiendo de cómo sea el tratamiento que tengan, los estanques, la mantención que tiene la sucursal como tal. Y también puede tener diferencia con respecto a la cadena, porque cada cadena maneja sus combustibles de manera distinta. Eso también puede provocar alguna diferencia en la calidad con respecto a contaminantes que pueda tener el combustible”, explica Pacheco.

Juan Luis Palma, investigador y director del Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales de la U. Central, comenta por su lado que si se puede distinguir, pero en autos de alta gama.

“Hay bencinas que tienen mejor calidad de combustible y generan mejor rendimiento pero para motores específicos, tienen que ser de verdad motores de alta gama. Por ejemplo, por lo general se recomienda un octanaje menor para los autos comunes y corrientes que manejamos en el día a día en la ciudad”, menciona. En ese sentido, agrega que “pero esta diferencia es difícil de notar en un auto normal, común y corriente”.

Los factores que inciden

Según el académico de la Facultada de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Rafael Delpiano, es difícil que se vean casos de bencineras alterando la calidad del combustible. Según plantea “se han oído casos de adulteración de combustible, pero generalmente es un concesionario. Las grandes cadenas no se arriesgan a eso porque es demasiado lo que está en juego, es un negocio gigante”.

Agencia UNO.

Junto con esto, explica que “donde si puede haber diferencias es en el octanaje. Pero ahí depende mucho del diseño del motor. En el fondo, un octanaje más bajo del que el motor fue diseñado, puede hacer que la que la explosión no tenga suficiente fuerza y en el fondo no sea tan eficiente la la el el funcionamiento del motor, el ciclo. Y entonces, con la misma bencina avanza menos”.

Palma comenta además que influye que depende del proceso de refinería. “Para medir la calidad de una bencina tenemos que fijarnos en el proceso de refinado, además los aditivos que puedan utilizar las distintas bencinas. Estos aditivos pueden generar una mejor calidad del combustible y mejor rendimiento de los motores porque ayudan a limpiar los motores o ayudan a no ensuciar mucho el filtro de partículas, etcétera. Por lo general mucha gente prefiere el V-Power de la Shell, pero a mi punto de vista es muy difícil notarlo en un auto normal. Esto se nota en autos que ya son de alta gama”, señala.

En esa línea, especialistas coinciden que es difícil que hay tanta diferencia entre cada marca, sobre todo si está todo estandarizado. “Medirlo uno por propios medios muy difícil. A menos que tenga unas condiciones completamente controladas, sea lo mismo, sea siempre el mismo trayecto, no haya cambios muy bruscos en el clima, etc. Entonces, hacer una medición por uno mismo es difícil para asegurar si rinde más o menos”. concluye Matías Pacheco.