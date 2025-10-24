“No te des más vueltas y ganemos la primera vuelta”: Kast estrena nueva estrategia y apunta al voto útil en la recta final de la campaña

El Partido Republicano inició un despliegue digital que apela a captar a quienes están inclinados a votar por nombres como los de Johannes Kaiser o Franco Parisi. En la tienda recalcan que pasar primero en la elección "marca una diferencia enorme" de cara al balotaje, tanto en lo anímico como en las conversaciones con el resto de las fuerzas de derecha. Todo ocurre en medio del auge del líder libertario y de sondeos que muestran estrechez de números entre las cartas de oposición.

Compartir

Un despliegue digital estrenó en las últimas horas el Partido Republicano para dar un impulso final a la candidatura presidencial de José Antonio Kast. A través de jingles de campaña y distintas gráficas la colectividad busca capturar el denominado “votante útil” en la recta final de cara a las elecciones de este 16 de noviembre.

“No te des más vueltas y ganemos la primera vuelta. Cámbiate al 5, cámbiate a Kast”, dicen una serie de videos que comenzaron a ser compartidos por las cuentas de adherentes del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.

En las redes, asimismo, se deja el mensaje “es momento de unir fuerzas y ganar la primera vuelta”, junto a la etiqueta #CámbiateAKast.

Las gráficas que se aprecian en las cuentas de partidarios de Kast también dejas frases como “un Congreso de derecha, una victoria bien hecha”, “que el cambio sea real, un giro total”, “haz realidad el cambio radical”, “cambiar para ganar y avanzar”, “chao comunismo y salgamos del abismo” y “porque va firme y derecho al triunfo”.

Algunos de los afiches estrenos por los partidarios de José Antonio Kast.

Capturar al votante de Kaiser y Parisi

La arremetida del exdiputado se da en momentos en que las encuestas lo ubican en segunda posición, detrás de la carta del oficialismo, Jeannette Jara. La última Cadem lo posiciona a una distancia de cuatro puntos porcentuales de la militante comunista; Pulso Ciudadano le otorga siete puntos de distancia; Criteria, cinco; mientras que Panel Ciudadano UDD, solo uno.

Pero los sondeos, por otra parte, muestran un alza del candidato libertario Johannes Kaiser, que hoy le disputa el tercer lugar a Evelyn Matthei (UDI) en la carrera presidencial. Mientras, la encuesta La Cosa Nostra de Alberto Mayol -a diferencia de otros estudios- apuesta más alto y exhibe un incierto resultado en el segundo lugar, con una disputa estrecha entre Kast, Matthei y Kaiser.

Los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Foto: Agencia UNO

Como sea, al interior del Partido Republicano hay quienes señalan que se busca intentar capturar al votante que puede estar pensando en apoyar otro abanderado presidencial de la oposición, como Johannes Kaiser o Franco Parisi (PDG), pero que podría inclinarse por Kast para fortalecer al candidato de oposición que hoy está mejor posicionado.

Asimismo, para algunos dirigentes republicanos el resultar primero en la segunda vuelta permitiría proyectar un triunfo más accesible en el balotaje frente a la carta oficialismo. Aquello, añaden, le daría además un mayor peso a la carta republicana a la hora de buscar los apoyos de los candidatos que queden en las posiciones más inferiores.

Agencia UNO

Kast: “Marca una diferencia enorme el pasar primeros en la primera vuelta”

En ese marco, algunos consideran que si Kast pasa a segunda vuelta a una corta distancia de Matthei, podría hacer más compleja la “negociación” que se espera que se dé con Chile Vamos para acordar las condiciones de un eventual gobierno en conjunto.

El propio José Antonio Kast se refirió a este mensaje, anoche, durante un masivo acto realizado en Chillán. “El desafío que tenemos por delante puede ser muy distinto si en la primera vuelta ganamos, no digo que ganemos la elección, porque esa la vamos a ganar en segunda vuelta. No nos perdamos. Pero podemos pasar primeros en la primera vuelta y eso va a marcar una tremenda diferencia“, dijo.

Y añadió: “Cámbiense al cinco aquellos que la están dudando. Podemos hablar con muchos que tienen dudas, que tienen una pequeña diferencia. Pero marca una diferencia enorme el pasar primeros en la primera vuelta“.

La estrategia de Kast recordó a algunos dirigentes de la derecha la campaña de Sebastián Piñera en la primera vuelta de 2017 para captar a todo el electorado de derecha —que ese año lo disputó, precisamente, con el actual líder republicano— y obtener el mejor resultado posible en primera vuelta. Esa vez, el exmandatario alcanzó el 36% de los votos, lejos de las expectativas, aunque venció con holgura en el balotaje.