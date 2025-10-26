“Un crimen que venía siendo planificado” y los imputados repartidos distintas cárceles: lo que se sabe del caso de Krishna Aguilera tras el hallazgo de su cuerpo 

Durante la madrugada de este domingo, tras 22 días de búsqueda, funcionarios de la PDI hallaron el cuerpo de la joven en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango. Tras este hito, el fiscal Marcos Pastén sostuvo que "esto no ha terminado, esto es una investigación que sigue en curso y que termina solo si nosotros logramos establecer la culpabilidad de estas personas y solicitar para ellas las penas que en derecho correspondan".

El caso de Krishna Aguilera, joven madre que se encontraba desaparecida desde el pasado 4 de octubre, entró en una nueva fase de investigación este domingo, luego de que su cuerpo fuera hallado por funcionarios de la PDI.

En horas de la madrugada de este domingo, en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, la Policía de Investigaciones logró encontrar el cuerpo de la joven que había sido visa por última vez el 4 de octubre, en una discoteque de San Bernardo.

En esa ocasión, Krishna estaba acompañada de Juan Beltrán (44), un narcotraficante de San Bernardo, principal sospechoso del caso y quien se encuentra en prisión preventiva.

Este hallazgo se dio en línea con la detención de un sexto sospechoso, un hombre de 45 años, quien habría entregado información clave para dar con el lugar donde se encontraba el cuerpo de Krishna.

“Muchas veces los imputados, precisamente dándose cuenta que se encuentran en una situación compleja respecto de las posibles imputaciones que uno les pueda hacer, entienden, digamos, que colaborar es una buena posibilidad. Él entrega una colaboración y nos entrega el punto exacto que ya más o menos teníamos nosotros”, explicó al respecto el fiscal Marcos Pastén.

El propio Pastén sostuvo que la investigación en torno al caso de Krishna se está desarrollando bajo la hipótesis de “un secuestro con homicidio que fue planificado previamente”.

Fiscal Marcos Pastén. Foto: Agencia Uno

En ese sentido, el persecutor estableció que “esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo más estrecho”.

Luego del hallazgo del cuerpo, Pastén avisó que “esto no ha terminado, esto es una investigación que sigue en curso y que termina solo si nosotros logramos establecer la culpabilidad de estas personas y solicitar para ellas las penas que en derecho correspondan”. En ese sentido no descartó la posibilidad de nuevas detenciones.

Los imputados repartidos en distintas cárceles

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a los nuevos antecedentes del caso de Krishna Aguilera, explicando que los imputados se encuentran repartidos en distintos recintos penales.

“Hay uno que se encuentra en alta seguridad, con los resguardos respectivos. Hay otro que se encuentra en prisión preventiva en Santiago 1. Hay otro que se encuentra en la cárcel de San Miguel y hay otro que se encuentra en el CIP-CRC de Santiago, porque es menor de 18 años”, declaró el secretario de Estado, en conversación con Meganoticias.

Gajardo detalló que “por ahora están todos separados y con los debidos resguardos para, primero, que no tengan ningún tipo de comunicación entre ellos, que es muy relevante para las funciones investigativas, para que no se coordinen de ninguna manera. Y, en segundo lugar, también con los debidos resguardos para proteger la integridad, entendiendo que en este tipo de casos, al interior de los establecimientos penales, siempre puede haber riesgo para esas personas”.

Cabe consignar que entre los imputados por este caso, además de Beltrán, se encuentra la pareja de este, una menor de 17 años, como también la madre de dicha joven.

“Pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme”

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, también se refirió al reciente hallazgo de la PDI en Calera de Tango. En sus declaraciones, dijo no estar conforme, pero señaló estar más tranquila.

“Conforme no, pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme. Desde el principio dije lo que pasaba, las personas que estaban involucradas… así que esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a lo que hemos apoyado todos”, expresó.

Cristal Aguilera. Foto: Agencia Uno

Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, Cristal Aguilera volvió a apuntar a Juan Beltrán como el principal responsable de la muerte de su hermana. “Yo siempre dije quién era el principal sospechoso de la desaparición de mi hermana, y tanta investigación, pasaron muchos días y después de 22 días pude encontrar a mi hermana” dijo.

Por lo mismo, manifestó que el crimen de su hermana “fue planeado, no me sorprende que sigan apareciendo personas… Gracias a Dios se pudo encontrar el cuerpo, gracias al trabajo de la PDI, fiscales, y de la investigación. Estoy más tranquila, porque puedo darle el descanso a mi hermana que se merece, va a poder descansar tranquila”.