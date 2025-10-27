Ferrari F76: El manifiesto digital que define el futuro de Maranello

Con el Ferrari F76 Concept, Maranello rinde homenaje a su legado en Le Mans (1949) y mira hacia el futuro, presentando el primer manifiesto digital de diseño paramétrico que integra aerodinámica de doble fuselaje y soluciones tecnológicas patentadas, exclusivamente para el programa Hyperclub.

El Ferrari F76 Concept no es meramente un activo digital; es el primer vehículo creado exclusivamente para el mundo digital y lanzado en formato NFT. Su presentación coincide con el año de la tercera victoria consecutiva de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans con el 499P. El nombre F76 es un homenaje directo al primer triunfo del Cavallino Rampante en esa legendaria carrera de resistencia, logrado hace 76 años (en 1949) por Luigi Chinetti y Lord Selsdon.

Aunque no es un auto de producción, el Ferrari F76 Concept es un proyecto virtual pionero. Fusiona la tradición de carreras de la marca con la innovación de vanguardia del diseño generativo y las tecnologías digitales. Esto abre una nueva frontera en la experiencia de Ferrari.

El F76 fue diseñado específicamente para los clientes del exclusivo programa Hyperclub. Esta iniciativa de Maranello apoya al 499P en Le Mans y en el World Endurance Championship. Así, permite a los clientes experimentar este recorrido junto al equipo oficial. El F76 es uno de los activos digitales principales de esta plataforma.

El Ferrari F76 Concept: Un nuevo manifiesto de diseño y tecnología

Creado por el Centro de Estilismo de Ferrari, bajo la dirección de Flavio Manzoni, el F76 se establece como un manifiesto de diseño. Su objetivo es prefigurar las formas de los futuros modelos de Ferrari. Este proyecto busca redefinir los límites del diseño automotriz. Lo logra a través de un enfoque paramétrico donde forma, función y rendimiento convergen como un organismo único.

La integración de la biomimética, principios arquitectónicos, ingeniería y la informática ha dado lugar a soluciones verdaderamente innovadoras. Estas abren nuevos horizontes en el diseño automotriz. Incluso han llevado al desarrollo de varias soluciones patentadas.

La configuración futurista del Ferrari F76 Concept planteó un desafío significativo en el diseño estructural. Esto implicó la revolución de los espacios interiores y volúmenes. Se utilizaron tecnologías que combinan los requisitos funcionales tradicionales con geometrías innovadoras producidas por el método generativo. La estética se potencia por la optimización matemática de algoritmos generativos. Esto expresa un claro contraste entre las líneas tensas y técnicas de los alerones y la carrocería escultural.

Aerodinámica de doble fuselaje en el F76 Concept

Visualmente, el F76 se distingue por su doble fuselaje. Este es un resultado directo de la búsqueda de la máxima pureza en la gestión del flujo de aire. El diseño incorpora perfiles de ala y geometrías refinadas. Están específicamente diseñados para mejorar el rendimiento y superar las normas convencionales.

Un elemento aerodinámico central es la separación entre las celdas del conductor y del pasajero. Esta alinea estratégicamente la distancia entre ejes con las cabinas. Dicha elección estructural facilita una interacción novedosa entre la parte inferior y la carrocería. Presenta un canal central que transforma eficazmente el cuerpo del auto en una única ala. Esto maximiza el uso del efecto suelo. Los flujos de aire se dividen meticulosamente en la parte delantera y luego se vuelven a unir hábilmente en la parte trasera.

Detrás, un segundo alerón se sitúa encima de las dos colas. Esta configuración está diseñada para aumentar la eficiencia del difusor único. Los flancos del F76 presentan cortes verticales que recuerdan al F80. Esto subraya cómo el lenguaje técnico-estilístico influirá en los futuros modelos. En la zona central de los fuselajes, destaca una librea tridimensional con rejillas laterales. Esto resalta un elemento típico del vocabulario de diseño de Ferrari.

Diseño trasero y soluciones estructurales del prototipo F76

La parte trasera del Ferrari F76 Concept se caracteriza por dos perfiles verticales. Estos definen la anchura de la vía. El alerón superior actúa como un dintel sobre esta estructura, conceptualizando el canal central como un “portal” hacia el nuevo lenguaje de diseño. De manera ingeniosa, las colas también integran funciones térmicas directamente en su estructura.

Esto se logra mediante la optimización topológica. Dicho proceso genera geometrías complejas para canalizar meticulosamente los flujos de refrigeración. Así, se maximiza la disipación de calor de los componentes internos. Los cuatro icónicos faros traseros, un elemento clásico de Ferrari, están integrados sinérgicamente en la estructura del alerón, contribuyendo al rendimiento general.

El frontal está dominado por una banda suspendida entre los alerones. Esta lleva al extremo el concepto de splitter flotante, típico del F80. Debajo de esta banda, los fuselajes se sumergen hacia el splitter. Esto crea rampas que enfatizan la entrada al canal central y los conductos laterales para el flujo de aire sobre las ruedas.

Legado y la experiencia de conducción compartida

Un guiño inteligente a la historia de la marca es la inclusión de dos pares de faros escamoteables. Posicionados lateralmente bajo la banda suspendida, representan un vínculo directo entre el legado de los faros pop-up de los años 70 y 80 y el carácter futurista del F76. Esto le otorga un aspecto distintivo arraigado en la tradición.

El interior del Ferrari F76 Concept está meticulosamente diseñado para mejorar la experiencia de conducción compartida. Cuenta con dos cabinas completamente separadas que utilizan tecnología avanzada drive-by-wire. Este sistema sincroniza cada componente de conducción, incluyendo el volante y los pedales.

La sincronización permite a ambos ocupantes experimentar y compartir sensaciones en tiempo real. Esta característica eleva significativamente la participación emocional y técnica en la conducción. El proyecto ofreció a los clientes de Hyperclub un nivel de personalización sin precedentes.

Cada auto digital fue creado seleccionando de una gama de opciones de diseño. Estas opciones se lanzaron como drops exclusivos durante los tres años del programa Hyperclub. A través de esta plataforma, los clientes pudieron dar vida activamente a su propio F76. Se convirtieron así en miembros activos de una comunidad exclusiva e innovadora, donde la tradición y la innovación convergen en nombre de la pasión.