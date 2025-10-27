La incansable lucha de vecinos de Puchuncaví por recuperar sus casas: empresa eléctrica instaló torres de alta tensión sobre sus terrenos y los obligó a desalojar

Hace siete años atrás, la empresa eléctrica Interchile instaló torres de alta tensión sobre casas en Puchuncaví y obligó a las familias a desalojar sus terrenos. La compañía alegaba que las torres estaban desde antes que las viviendas en el lugar. Pese a fallos judiciales que demuestran lo contrario, la situación sigue igual y los vecinos permanecen luchando por volver a sus hogares.

En 2018, la empresa de transmisión eléctrica Interchile instaló torres de alta tensión cuyas líneas pasan por arriba de dos casas en Puchuncaví, Región de Valparaíso, situación que está prohibida por ley. La compañía denunciaba que los propietarios habían construido sus casas cuando ya existían las torres y que sus propiedades debían ser demolidas. Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema resolvió que las casas efectivamente estaban antes en el terreno y negó a Interchile su destrucción. Hasta el día de hoy, las torres permanecen en el lugar y los vecinos siguen luchando para poder volver a sus hogares.

Una de esas casa pertenece a Luis Alarcón. Adquirió el terreno en 2016 y se encontraba construyendo su vivienda cuando la empresa llegó a exigirle que debía desalojarlo. Según Interchile, ellos estaban en el lugar mucho antes que él. “De repente, llegó un señor y me dijo que tenía que dejar de construir”, relata mediante un video de denuncia. Según cuenta, le dijo: “Vamos a destruir su casa y si no hace caso lo vamos a demandar”.

En 2022, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en respuesta a una denuncia de los vecinos ingresada a Contraloría, reconoce que la existencia de la vivienda era conocida al momento de la construcción de la infraestructura. De esta última resolución han pasado tres años, pero las torres de alta tensión permanecen en el lugar y no se ha entregado ninguna solución a los vecinos.

“Años de esperanza, años de ahorro”: Luis aún no puede habitar la casa que construyó con sus propias manos

Durante todos estos años, Luis no ha podido habitar la casa que construyó con sus propias manos para su familia. Han debido vivir de allegados en una bodega y ahora se encuentran arrendando una propiedad, a la espera de poder habitar la suya.

“No tenemos que irnos, no somos los nuevos, son ellos los que llegaron después. Pero aún así, me ofrecieron cinco millones de pesos para que yo sacara de aquí mi casa, destruyera todos mis sueños“, asegura.

“Con cinco millones de pesos no pago ni el terreno, aquí hay mucho más invertido. Son años de esperanza, años de ahorro. Si quieren que yo me vaya páguenme lo justo o saquen las torres“, sentencia Luis.