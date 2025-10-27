El telefonazo de la directiva del Frente Amplio a Isidora Alcalde tras justificar acusación constitucional contra Diego Pardow

Luego de que la candidata a diputada por el distrito 11 afirmara en un canal de televisión que el libelo contra el exministro de Energía se justificaba, cundió la irá dentro de su partido, en el que también milita Pardow. En la colectividad han buscado alinear al oficialismo en contra de la ofensiva de la oposición, por lo que desde la directiva decidieron actuar y le pidieron explicaciones. La exconcejala sostiene a The Clinic que nunca dijo estar de acuerdo en apoyar el texto.

“Yo sabía que venía…”. Así reacción la candidata a diputada del Frente Amplio Isidora Alcalde cuando el jueves pasado fue consultada en un programa de CNN Chile sobre si justificaba o no una acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow, que se encuentra en el ojo del huracán por el error de cálculo que elevó las tarifas de la luz.

La exconcejala de Las Condes que hoy compite por un escaño en el distrito 11, visiblemente complicada, levantó una tarjeta verde -entregada por el canal-, en señal de que coincidencia con la premisa expuesta.

“Hay una responsabilidad política importante, hubo un error”, manifestó Alcalde.

Y añadió: “No es solo culpa del ministro, pero sí creo que hay una responsabilidad política que, tal como lo dijo el Presidente Boric, el Congreso Nacional está en todo su derecho de tomar las atribuciones que tiene y me parece que, en este caso, sobre todo con el sentir ciudadano que lo sentimos en la calle todos los días haciendo campaña, hay un ánimo de mucho desagrado frente al tema de las alzas de la luz. Entonces, creo que corresponde que exista una responsabilidad política“.

Durante el programa de televisión los dos representantes de la derecha, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) y el republicano Agustín Romero, también levantaron una tarjeta verde y argumentaron a favor de la acusación contra Pardow.

Solo se restó la diputada Alejandra Placencia, del Partido Comunista. “La responsabilidad política, el Presidente la pidió, la hizo valer y el ministro salió”, argumentó.

El registro, que mostraba a una frenteamplista desmarcándose del respaldo a Pardow, llegó rápidamente a la directiva nacional del partido y generó un fuerte malestar.

Lo anterior, dado que la aparición de la candidata se dio en medio de la ofensiva de la oposición contra Pardow, que se encuentra afinando el libelo acusatorio que podría dejarlo inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, lo cual incluye desempeñarse como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ejerció hasta antes de ser ministro.

El Frente Amplio, de hecho, ha buscado alinear a los parlamentarios del oficialismo para votar en contra de la oposición.

El llamado de la directiva a Alcalde

Al interior del Frente Amplio señalan que el viernes, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, tomó su teléfono para contactarse con Isidora Alcalde, luego de que integrantes del comité central del FA reclamaran por su postura durante el debate del día anterior.

Así, a la candidata a la diputada se le pidieron explicaciones por sus dichos ya que estos iban en línea contraria a la definición partidaria de alinear al sector en contra del libelo. Y es que en la colectividad crecía la molestia por las declaraciones, que algunos tildaban de “inaceptables” de parte de un militante de sus filas, porque estos podrían debilitar el argumento de que Pardow ya pagó los costos políticos del caso.

En ese marco, algunos creen que los dichos de Alcalde podría permitir que existan descuelgues dentro del oficialismo a la hora de votar el libelo, el cual aparte se podría dar en período de campaña.

En el entorno de la exconcejala, no obstante, restan dramatismo. Aseguran que ella solo justificó la atribución parlamentaria de presentar una acusación constitucional y que incluso el Presidente Boric mencionó la semana pasada que es un derecho que tienen los congresistas. “Están en su derecho”, dijo el mandatario.

Además, según las mismas fuentes, Alcalde aseguró que ella no apoya la acusación contra Pardow.

Contactada por The Clinic, Alcalde afirmó que ese fue su planteamiento. “Yo me refería a que es una herramienta que los parlamentarios pueden presentar, siguiendo la línea del Presidente Gabriel Boric, pero no que estaría de acuerdo con la acusación ni que votaría a favor”, indicó la candidata.