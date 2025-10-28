Diputados dan la espalda a Diego Pardow: votos clave del oficialismo se inclinan por apoyar acusación constitucional en su contra

Los parlamentarios Eric Aedo y Rubén Oyarzo explicitaron su posición a favor del libelo acusatorio que podría dejar a Pardow fuera de cargos públicos por cinco años. En la oposición también ponen sus ojos sobre otros parlamentarios que podrían cruzar el río para apoyar la ofensiva.

Compartir

76 votos son los que necesitaría la oposición para que la acusación constitucional que presentaron contra el exministro de Energía Diego Pardow tenga éxito en la Cámara de Diputados. Es en la búsqueda de esos respaldos en la que se ha encontrado el sector en las últimas horas, luego de que el lunes ingresaran el libelo acusatorio en contra del abogado de la Universidad de Chile.

Como todas las bancadas de oposición firmaron una carta conjunta en la que suscribieron la acción sobre Pardow, el número con el que se cuenta de parlamentarios que aprobarían la acusación, si es que no existiesen descuelgues, sería de 75 diputados, a un sólo integrante de la Cámara Baja que les brinde la mayoría de los parlamentarios en ejercicio que es necesaria para aprobar acusaciones en contra de autoridades o exautoridades.

La meta, dicen en el sector, es alcanzable, puesto que ya hay varios integrantes de la Cámara de Diputados ligados a ideas del oficialismo que han manifestado sus aprensiones sobre la situación generada a partir del error metodológico en el cálculo de las tarifas de las cuentas de la luz, situación que dejó a Pardow fuera del gabinete presidencial. Y durante esta jornada se explicitaron dos apoyos hacia el libelo acusatorio con los que la oposición no contaba: de los diputados Eric Aedo (DC) —integrante del comando de Jeannette Jara— y Rubén Oyarzo (Partido Radical).

“He llegado a una convicción (…). Es que están las condiciones para aprobar la acusación constitucional en contra del exministro Pardow“, dijo Aedo, ratificando su voto favorable hacia el libelo. “Acá alguien se tiene que hacer cargo de que la gente no está llegando a fin de mes simplemente porque le subieron de manera indebida esas cuentas eléctricas”, sostuvo.

Eric Aedo, diputado DC y encargado del vínculo con las empresas en el comando de Jara. Foto: Agencia UNO.

Por su lado, Oyarzo señaló que como ya vio el libelo acusatorio presentado ayer por la oposición, “lo digo claramente: voy a aprobar la acusación constitucional, porque me parece que es impresentable, más encima, que el Gobierno le haga una defensa corporativa, con la plata de todos los chilenos, a un ministro que fue lamentablemente irresponsable”. Su referencia era a que el Gobierno financiará la defensa del exministro, a cargo del abogado Francisco Cox.

Posibles adherentes a la acusación constitucional contra Pardow

La aprobación al libelo acusatorio por parte de Aedo y Oyarzo no podrían ser las únicas provenientes desde el mundo ligado al oficialismo. También se ha puesto el ojo sobre el diputado Jaime Mulet (FRVS), integrante del comando de Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo, y quien además es integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional.

Mulet ha dicho que se debe “estudiar a fondo la acusación” y que en el “mérito de ella obviamente tomaré una decisión“. Sin embargo, no se pasa por alto que el parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social se encuentra en una ofensiva con el Ejecutivo luego de que el Presidente Gabriel Boric le solicitara la renuncia a Esteban Valenzuela, militante del partido, al Ministerio de Agricultura.

La salida ocurrió en agosto, días después de que la FRVS anunciara la conformación de una lista parlamentaria paralela a la del oficialismo, en conjunto con Acción Humanista (AH). Desde Palacio señalaron por entonces que la decisión del mandatario ocurrió a raíz de ese episodio, con el fin de dar una reprimenda y un llamado al orden a las filas del oficialismo, en consideración que tanto el llamado de Boric como el de Jara era el de una lista única del sector.

La condición de integrante de la comisión revisora de Mulet no es algo que pasa desapercibido en el Congreso. La instancia la integra junto a sus pares Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (Frente Amplio), y se estima que en la primera sesión que tendrá la comisión durante este martes pueda quedar como presidente de la misma, con la posibilidad de manejar los tiempos de la acusación constitucional. Aquello es una alerta para algunos en el oficialismo, puesto que consideran que el período electoral podría jugar un rol en la acusación.

La oposición, por su lado, también pone sus fichas sobre la diputada Camila Musante, integrante de la bancada PPD-Independientes, quien ha manifestado su severidad sobre el tema y no descarta, de antemano, aprobar la acusación en contra de Pardow.

La parlamentaria señaló durante esta jornada estar “evaluando la acusación porque me parece que no es caprichosa. Hay razones suficientes y son suficientes para presentar una acusación contra el exministro“. Asimismo, dijo que “existieron negligencias graves”, como el cálculo correcto de la deuda total de las empresas eléctricas.

“¿Cuántas cosas estaban en conocimiento del exministro Pardow, que tenían como consecuencia el aumento de las cuentas de la luz y que no las dijo en el Congreso Nacional? ¿Cuánta información ocultó? ¿Cuánto mintió? Esas son las preguntas que me hago”, señaló, además, con criticismo hacia el exintegrante del Ejecutivo.

En todo caso, también se considera que los diputados Carlos Bianchi y Mónica Arce podrían dar un apoyo hacia la acusación contra Pardow, ampliando el margen con el que podría contar la oposición para llevar el libelo hasta el Senado.