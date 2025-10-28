Ministro Luis Cordero condena nexos de barras bravas con equipos de fútbol: “Los clubes no pueden seguir siendo cómplices de ilegalidades y de delitos”

El secretario de Estado se refirió a la vinculación de un funcionario de Universidad de Chile con un barrista de "Los de Abajo" y sostuvo que "cuando un club le permite un pase a una persona con prohibición de ingreso, lo que está haciendo es ser cómplice de una organización criminal". A su vez, Cordero remarcó que los hechos de violencia que protagonizaron los hinchas de Colo Colo ayer en el Estadio Nacional se debió a las deficiencias en los mecanismos de seguridad en el ingreso al recinto.

Compartir

Este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció sobre la vinculación de un funcionario de Universidad de Chile con un barrista de “Los de Abajo” que tiene prohibición de entrar a los estadios en Chile desde noviembre del año pasado por uso de fuegos artificiales dentro de un recinto deportivo.

Según el reportaje emitido ayer en la noche por T13, Víctor Poblete, líder de una de las facciones que lideran a la barra de Universidad de Chile, hizo ingreso al partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana -que se jugó en Lima- con una credencial de prensa, y se registró su presencia dentro de diversos partidos de los azules a pesar de tener derecho de admisión.

Pero la investigación del canal fue más allá e informó que Poblete pudo ingresar al Estadio Nacional el pasado 13 de agosto para el partido de los universitarios frente a Independiente con la ayuda de un funcionario de Azul Azul: Maximiliano Salas Ilabaca, quien se desempeñaba como jefe de área del club.

Las críticas de Luis Cordero por el vínculo de Los de Abajo con funcionario de Azul Azul

En ese marco, Cordero aseguró que “el Ministerio de Seguridad Pública hace todo lo que le corresponde hacer. Quiero recordar dos cosas: la primera que en materia de eventos deportivos y masivos la autorización es de la Delegación Presidencial. El Ministerio de Seguridad Pública lo que proporciona es la seguridad en torno al recinto, en Carabineros, en el control de la seguridad privada y el registro de los sujetos sancionados”.

Pero subrayó que no le corresponde al ministerio asumir la responsabilidad que le corresponde a los clubes. “Yo creo que los clubes no pueden seguir siendo cómplices de ilegalidades y de delitos. El reportaje de Canal 13 lo que da cuenta es la complicidad del club. A estas alturas, ya no solo hay suficientes antecedentes; o los clubes se toman en serio su responsabilidad respecto a las obligaciones que tienen al momento de organizar eventos masivos. O derechamente van a hacer fracasar el fútbol”.

Cordero remarcó que el Ministerio de Seguridad ha adoptado todas las medidas que corresponden y en todos los casos donde ha existido violencia en los estadios el ministerio se ha querellado. “Pero yo lo reduzco a la siguiente frase: Hay barras organizadas sobre la base de piños. Esas estructuras son criminales, que cometen delitos dentro y fuera del estadio. Los piños son mecanismos de reclutamiento para cometer delitos fuera de los estadios de parte de organizaciones criminales, muchas de ellas dirigidas por barristas que lideran las barras”, sostuvo el secretario de Estado en relación al vínculo de Los de Abajo con Azul Azul.

Y agregó: “Cuando un club le permite un pase a una persona con prohibición de ingreso lo que está haciendo es ser cómplice de una organización criminal. Y si los clubes no entienden eso, van a ser los próximos perseguidos como organización por permitir el ingreso de esos sujetos. Si los dirigentes de los clubes deportivos no tienen claridad de ese riesgo al cual están sometidos, están comprometiendo al club también a ser cómplices de organizaciones criminales”.

El secretario de Estado condena la pelea de barristas de Colo Colo

Cordero también fue consultado por la pelea de barristas de Colo Colo en el Estadio Nacional, donde las imágenes captaron a un individuo con un arma blanca dentro del recinto. “Ese ejemplo es la mejor manera demostrar que esta es gestión de los clubes. Y si los clubes no invierten en sus obligaciones a mí me parece impresentable que le sigan trasladando la responsabilidad al Estado. En el caso de Colo Colo y el uso de un arma blanca al interior del estadio, es en buena parte responsabilidad de sus mecanismos de seguridad que están obligados a ejecutar en su interior”, afirmó.

Y destacó que los clubes no pueden seguir funcionando con un doble estándar: “Para eventos internacionales invierten en seguridad y para eventos nacionales no invierten en nada. Eso tiene que ver con el cinismo de los clubes en esta materia. Yo creo que mientras los clubes siguen permitiendo esto, lo que están haciendo es permitir que grupos organizados al interior de las barras se tomen los clubes”.

“Si los clubes no entienden por las buenas, van a tener que entender por las malas”, subrayó el ministro Cordero.