Prueba al Jetour T1 2.0T: La fusión entre la aventura y la sofisticación urbana

Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited: La nueva propuesta de SUV todoterreno ligero que fusiona la estética robusta y aventurera con el confort y la tecnología de un vehículo premium. Analizamos el rendimiento de su motor 2.0T, la eficacia del sistema XWD y los desafíos de su calidad de manejo en carretera. Descubra si este es el equilibrio que su próxima aventura necesita.

El mercado automotriz de los SUV todoterreno ligeros recibe una nueva y robusta propuesta con el lanzamiento del Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited, un vehículo que busca combinar la estética de la aventura con la tecnología y el confort del segmento premium. Este modelo, derivado de la sub-marca de Chery, se posiciona como una alternativa para aquellos conductores que desean un diseño imponente y capaz sin sacrificar la agilidad en la autopista y la comodidad diaria. El vehículo se presenta con un diseño bastante agresivo, aunque no necesariamente novedoso, y una promesa de siete años de garantía o 200.000 kilómetros.

Estética robusta con vocación premium

El diseño del T1 es una declaración de intenciones: es de esos modelos que buscan conquistar con una estética que no solo es robusta, sino que lo parece. Se caracteriza por sus amplios volúmenes cúbicos, su silueta tipo “caja”, y una apariencia musculosa acentuada por protecciones sintéticas en los tapabarros y grandes pisaderas. Los detalles perimetrales están diseñados para prevenir daños por roce o impacto de guijarros, reforzando ese perfil aventurero.

Sin embargo, el Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited equilibra la rudeza exterior con una cabina que se inclina hacia el lujo. La calidad de los materiales y las texturas en el habitáculo, junto con las tapicerías y el diseño general del amoblado, lucen más cercanos a un SUV urbano de alta gama que a un todoterreno puramente funcional. Elementos como el volante oblongo, las costuras de color naranja en los asientos con el símbolo de la marca bordado, y el amplio techo panorámico que aporta luminosidad, son detalles que lo alejan de la brutalidad funcional y lo mueven a un espacio más elegante y cómodo.

El corazón mecánico del Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited

La potencia del Jetour T1 2.0T proviene de un motor de 1.998 cc con inyección directa. Este propulsor turboalimentado desarrolla una impresionante potencia de 241 hp a 5.500 rpm, y un torque máximo de 390 Nm, disponible en un amplio rango que va de 1.750 a 4.000 rpm. Estas cifras garantizan una respuesta contundente tanto para la aceleración en carretera como para el manejo en terrenos desafiantes.

La gestión de esta potencia corre a cargo de una transmisión automática de ocho velocidades (8AT). En términos de eficiencia, la versión 2.0T reporta un consumo de gasolina (Norma Euro 6C) de 7,9 kilómetros por litro en ciudad, 12,8 kilómetros por litro en carretera y un consumo mixto de 10,4 kilómetros por litro. Esta configuración mecánica se complementa con el sistema de tracción XWD, un sistema de tracción integral inteligente que ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes condiciones.

Calidad de manejo y confort: Entre la agilidad y la rudeza

En la carretera, el Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited demuestra una notable agilidad, con buena aceleración que permite incorporaciones fluidas a vías rápidas. La presencia del sistema XWD inteligente con hasta siete modos de conducción (que incluyen opciones para Sport, Económico, Normal, Nieve, Arena, Barro y Roca, además de una selección inteligente) asegura una tracción óptima en una variedad de terrenos. Esta capacidad lo define como un vehículo light off-road, apto para la aventura ocasional sin ser un todoterreno puro.

A pesar de su promesa de confort, el vehículo presenta algunos puntos de mejora que lo alejan de ser completamente premium. Se han señalado detalles en la insonorización que resultan deficientes para un vehículo de su segmento. En el ámbito de la asistencia al conductor, el control crucero adaptativo (ACC) puede generar sensaciones más bruscas que otros sistemas de la competencia en las maniobras de aceleración y frenado. Además, su tamaño considerable, aunque proporciona un interior espacioso, puede generar una sensación de incomodidad o menor maniobrabilidad en situaciones de tráfico denso o en espacios reducidos.

La seguridad y tecnología de vanguardia del Jetour T1 2.0T 8AT XWD Limited

El apartado tecnológico y de seguridad es uno de los pilares del T1. Incorpora un arsenal de asistencias al conductor de nivel L2, lo que subraya su modernidad. Entre los sistemas más destacados se encuentran el control de estabilidad (ESP), el sistema avanzado de frenado de emergencia (AEB), el asistente de mantenimiento de carril (LKA) y el monitoreo de punto ciego (BSD). Para el manejo off-road o en estacionamientos, incluye una cámara panorámica de 360 grados y una cámara chasis transparente de 180 grados, complementadas con sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

En el interior, la experiencia es dominada por una pantalla central grande y cómoda de 15,6 pulgadas, que integra Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. La amplitud interior es notable, tanto en los asientos como en el espacio de la maleta. Además de la sólida manilla para el acompañante del piloto y las manillas de abordaje para los pasajeros, cuenta con cargador inalámbrico y un sistema de audio Sony no especificado en número de parlantes para la versión 2.0T, pero que apunta a una experiencia de entretenimiento de calidad.