La ruta de sabores mexicanos: honrando Día de Muertos con tacos, huaraches, chimichanga y más

Tacos, sopas, quesadillas -también tequila y mezcal- y más se puede conseguir actualmente con cierta facilidad en la ciudad. Y claro, hay que aprovechar.

Compartir

En los años noventa, junto con la vuelta a la democracia, en el país -o al menos en Santiago- se vivió una fuerte onda mexicana que se vio reflejada en programas de televisión, teleseries, música y por supuesto varios restaurantes especializados en comida de ese país que estuvieron bastante de moda durante más o menos un lustro. Sin embargo, la onda pasó y poco y nada quedó de todo eso en la escena gastronómica local.

Pasaron muchos años y muchas modas hasta que -más o menos- a partir del inicio de la actual década la comida mexicana fue volviendo con restaurantes y taquerías además de cierta presencia en las cartas de otros tipos de locales. Más fiel que antes a lo que de verdad se come en México y con un público que en muchos casos también ha tenido la oportunidad de conocer la comida del país azteca in situ, podríamos decir que aunque aún falta mucho debemos estar viviendo el mejor momento de la esta comida (y sobre todo de los tacos) en nuestra historia. Justo en el fin de semana en que se celebra a los muertos, en vez de darle tanta bola a Halloween, vale la pena pensar en las festividades mexicanas de estas fechas y de paso en su comida. ¿Cómo? Repasando algunas buenas opciones de comida mexicana que hoy por hoy podemos encontrar en la capital.

Un nuevo referente

Partieron con un pequeño local en el Mercado Central, después se instalaron en Patronato para luego dar el salto hacia otras comunas. Me refiero a Tijuana Tacos, que en la actualidad ya cuenta con tres sucursales en Santiago y -lo más importante- unos muy buenos tacos que les han dado fama, prestigio y muchos comensales. ¿Mi favorito? El de lengua. Pero ojo, que hay muchos más.

@tijuanatacosc

Con bar

A estas alturas Lolita Jones es uno de los locales más veteranos de CV Galería en Vitacura, lo que es un claro ejemplo de que mal no les ha ido con este bar con tintes mexicanos que ofrece -entre varias otras cosas- unos muy buenos tacos de carnitas y cochinita pibil, además de un guacamole soberbio y un aguachile que no tiene competencia en Santiago. Obviamente, su barra es fértil en tequila y mezcal que se pueden disfrutar tanto en coctelería como solitos. En resumen, un lugar que vale la pena visitar.

Alonso de Córdova 4355, teléfono 944802393, Vitacura.

Otro bar

Este se llama Porfirio y funciona hace un buen rato en la calle Manuel Montt, en Providencia. Y claro, como se trata de un bar en este sitio lo que manda es su selección bien variada de tequila y mezcal que se puede disfrutar de forma pura o, si se prefiere, en algún coctel. A la hora de comer, lo que puedo recomendar son sus quesadillas con pescado y palta, sus tostadas de pescado o pulpo y su original sándwich de cochinita. Por supuesto, todo lo anterior, con una marcada influencia mexicana.

Manuel Montt 697, teléfono 933919721, Providencia.

Para probar cosas diferentes

Si quieren salir un poco de los tacos y las enchiladas pero mantenerse en la onda mexicana una buena opción es visitar el restaurante Mariachi Loco, un sitio de ambiente relajado y buenos precios donde es posible probar no solo sopas en clave mexicana, si no que también delicias como sus huaraches de distintas carnes y una amplia variedad de chilaquiles entre varias cosas más. Ideal para ir con tiempo, hambre y curiosidad.

Santa Isabel 0259, teléfono 935436810, Providencia.

Algo más industrial

El Zócalo es una cadena de comida de inspiración mexicana pero que partió en El Salvador hace mas de tres décadas. Desde hace algunos años está en Chile y ya cuenta con cuatro locales en Santiago. Si bien en su carta tienen de todo un poco, es más que recomendable probar su chimichanga, su sopa de tortilla y sus totopos con frijoles y queso. Ojo que tienen delivery.

www.elzocalo.cl

¿Tenedor Libre mexicano?

En realidad se trata de un tenedor libre con una oferta mucho más amplia que solo preparaciones mexicanas, pero lo cierto es que Ay Lupita es el único restaurante de este formato en Santiago que permite consumir por un valor fijo delicias como tacos, quesadillas, burritos y más. Es decir, para darse un festín al estilo mexicano por pocas lucas.

Constitución 143, teléfono 993984143, Providencia.

Un clásico

Así se puede definir a Los Cuates, un restaurante de comida mexicana que desde 1998 funciona en la calle Manuel Montt y por lo mismo a estas alturas es bien conocido por todos. Y algo que no ha cambiado a lo largo de los años son los desayunos a la mexicana y variedad de huevos en el mismo estilo que se pueden comer por las mañanas en este lugar. Además, es preciso mencionar la gran variedad de sopas que se pueden comer en este sitio. Todo lo anterior, claro está, además de una extensa carta con las preparaciones mexicanas más clásicas y conocidas.

Manuel Montt 235, teléfono 222642376, Providencia.

Tacos y chelas

Así reza el cartel del Expendio Montt (parientes y vecinos de Porfirio Bar), donde obviamente lo que se ofrece es una buena variedad de tacos, tortas (sándwichs), quesadillas y totopos. Casi todos en clave bien mexicana Y para acompañar, una buena cantidad de cervezas, tequilas y varias cosas más. Hay que ir con sed.

Manuel Montt 727, teléfono 933919721, Providencia.

Los reyes de Matta

Justo en la esquina de Avenida Matta con Madrid funciona Ijole, un restaurante que ofrece un excelente mix de tacos, burritos y quesadillas más que contundentes y a muy buen precio. ¿Una sugerencia? El Tropical, con porotos negos, pollo, tocino, piña y queso. Ideal para bajarlo con un agua de Jamaica o Tamarindo que ahí mismo ofrecen.

Avenida Matta 366, teléfono 922098851, Santiago.

Partiendo

Desde solo algunos meses existe Cabrón Taquería en la apacible calle Pucará en Ñuñoa. Y tal cual lo indica su nombre, lo que manda acá son sus muy buenos tacos, totopos, chilaquiles, quesadillas y más. Todo en clave mexicana y callejera con una preparación que destaca sobre el resto: sus quesadillas de camarón al pipil, tan picantes como originales. Lamentablemente, solo tienen micheladas sin alcohol. Bueno, nadie es perfecto.

Pucará 4312, teléfono 976074206, Ñuñoa.