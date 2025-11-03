El gran desafío de Grau en Hacienda: recomponer diálogos con la oposición y negociar a contrarreloj el Presupuesto 2026

Con el rechazo casi total del Presupuesto 2026, el Ejecutivo enfrenta una votación incierta y deberá comenzar un proceso acelerado de negociación con la oposición, para evitar que el erario no sea aprobado antes del 30 de noviembre.

Luego de que hacia fines de la semana pasada, y de manera sorpresiva, la comisión mixta de Presupuestos —la segunda de seis estaciones en la tramitación del proyecto de ley— rechazara casi la totalidad de las partidas presupuestarias, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a manifestar su disposición a retomar el diálogo con la oposición para alcanzar un acuerdo.

Anoche, en el programa “Estado Nacional” de TVN, el jefe de la billetera fiscal admitió que subestimó la magnitud de la decisión opositora, la cual calificó inicialmente como un “bluff”.

“A mí lo que me pasó durante estos días es que escuchaba una serie de críticas del Presupuesto en distintos ángulos. Estas críticas no son coherentes entre sí, porque algunas apuntan a que hay que gastar mucho más, otras que hay que gastar mucho menos”, señaló Grau.

“Yo honestamente no tengo claro qué es lo que busca la oposición (…). Teníamos ciertas señales de que estas críticas, que eran inorgánicas y no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total, y yo pensé que eso no iba a ocurrir, pensé que era un bluff”, añadió.

Por otro lado, el secretario de Estado aseguró que, pese al traspié, el Gobierno confía en revertir la situación antes de la votación en Sala: “Vamos a alcanzarlo, yo soy optimista, pero lo vamos a hacer con menos tiempo, y cuando uno lo hace con menos tiempo no queda tan bien como podría ser si lo hace con todo el tiempo”, afirmó.

Grau lamentó “haber perdido tiempo precioso para hacer un mejor Presupuesto, mejorado a partir del conocimiento que tienen los mismos parlamentarios respecto a la realidad nacional”.

Las fechas en la discusión del Presupuesto 2026

En total, fueron 28 las partidas que no lograron los votos necesarios, lo que supone cerca del 90% del texto. Aquello deja en un complejo escenario al Ejecutivo, considerando que el proyecto no volvería a votarse hasta el 17 de noviembre, es decir, después de las elecciones.

