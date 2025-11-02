En un extraño limbo y con un incierto desenlace: en qué va el caso de los dos cargamentos con 30 piernas humanas retenidos en el Aeropuerto

El Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico (CEMQ), empresa que intentó realizar esta importación, debe hacerse cargo de la eliminación del material cadavérico, luego de que la justicia impidiera su ingreso al país. Sin embargo, al no tener prohibido su ingreso, se ve imposibilitada de eliminarlo. "Nos mantenemos a la espera de las indicaciones de la autoridad sanitaria para saber el destino final de este material", declaró al respecto Juan Carlos López, director académico del CEMQ.

Dos cargamentos con 30 piernas humanas permanecen en dependencias del Aeropuerto de Santiago desde hace más de un año. Y aunque la Corte Suprema zanjó el asunto, el caso se encuentra en un extraño limbo, por lo que su desenlace es incierto.

En septiembre de 2024, estos dos cargamentos, provenientes desde Estados Unidos y cuya importación fue gestionada por la empresa Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico (CEMQ) para proveer a facultades de medicina, no pudieron salir del Aeropuerto, ya que la Subsecretaría de Salud Pública impidió su ingreso al país.

En su argumentación, la Subsecretaría sostuvo que el material cadavérico para fines de docencia e investigación solo puede ser donado, destacando que la ley “no permite ninguna clase de gestión comercial”.

La empresa a cargo de la importación interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado de forma unánime. Posteriormente, la Corte Suprema ratificó dicho fallo.

Más allá del proceso judicial, este asunto aún no llega a su fin. Y es que los dos cargamentos con 30 piernas humanas aún permanecen en el Aeropuerto, específicamente en bodegas de Depocargo, concesionaria del terminal.

“Seguimos sin respuestas ni soluciones concretas”

Según informa El Mercurio, este 28 de octubre personal del CEMQ pudo ir a inspeccionar por primera vez estos cargamentos, desde su fallido ingreso al país en septiembre de 2024.

“A pesar de haber transcurrido más de un año desde el arribo del material a Chile, las piezas se encontraban en buen estado”, comentó al citado diario Juan Carlos López, médico cirujano y director académico del CEMQ.

Dicha visita, que se dio tras varios meses de gestiones ante Aduanas, solo fue para ver el estado en el que se encontraba el material anatómico.

Pero según lo que zanjó la Corte Suprema, es la empresa la que debe hacerse cargo de la eliminación de este material que no puede ingresar al país.

Y ahí se configura el extraño limbo: al no poder ingresar el material al país, CEMQ se ve imposibilitado de concretar la eliminación.

“Como CEMQ nos mantenemos a la espera de las indicaciones de la autoridad sanitaria para saber el destino final de este material”, comentó Juan Carlos López.

“A la fecha, seguimos sin respuestas ni soluciones concretas para este tema, el que más allá de los embarques en sí, afecta el acceso a la capacitación y perfeccionamiento de los profesionales de la salud en Chile”, complementó.