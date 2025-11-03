Sindicato de Pilotos de Latam rechaza última oferta de la aerolínea con 97% de los votos y firma inicia mediación para evitar inminente huelga

Luego de que el Sindicato de Pilotos de Latam (SLP) rechazara la última oferta de la compañía, con un 97% de los votos, esta última solicitó un proceso de mediación con la Dirección del Trabajo (DT) como último intento. "Durante la mediación, su operación continuará desarrollándose con total normalidad, reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio y con minimizar cualquier posible impacto en sus clientes", aseguró la aerolínea.

Se mantiene la tensión en torno a la negociación colectiva al interior de Latam, situación que podría comprometer el transporte aéreo del país. Esto, luego de que a medio día de este lunes el sindicato de pilotos de aviones comerciales más antiguo del país rechazara la última oferta de la compañía con un 97% de los votos.

Con esto, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a más del 50% del total de conductores del grupo, decidieron ir a huelga, aunque la empresa solicitó un proceso de mediación con la Dirección del Trabajo (DT) como último intento.

La instancia tiene una duración legal de cinco días hábiles, y su objetivo es facilitar el diálogo entre las partes y buscar un acuerdo que ponga término al proceso de negociación. A través de un comunicado, Latam señaló que “durante la mediación, su operación continuará desarrollándose con total normalidad, reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio y con minimizar cualquier posible impacto en sus clientes”.

“La solicitud de mediación fue presentada por Latam este lunes 3 de noviembre, conforme a la normativa vigente, luego de que no se alcanzara un acuerdo en la etapa de negociación directa. La compañía reitera su disposición permanente al diálogo y su convicción de seguir trabajando con apertura y espíritu constructivo para alcanzar un acuerdo sostenible y beneficioso para todas las partes”, agrega la empresa.

La versión del sindicato de Latam

Desde el sindicato de Latam indican que aún están por debajo de las condiciones salariales previas a la pandemia, y aseguran que, en vista de los resultados positivos de la aerolínea, es minuto de recuperar lo perdido y elevar los salarios.

Así, plantean que tres años después de la última negociación colectiva de Latam y sus pilotos, la gerencia de la multinacional no ha logrado normalizar la tirante relación que mantiene con uno de los estamentos clave para una operación segura: sus pilotos.

El presidente del SPL, Mario Troncoso, recalcó que “esta vez, con los US$.1500 millones en ganancias de Latam, con las brillantes proyecciones de la industria y con la muy modesta petición de los pilotos, esperábamos que en la instancia de mediación primara la cordura por parte de la empresa. Nos resulta doloroso constatar que la administración haya utilizado este año más de US$800 millones para repartir utilidades y recomprar acciones propias, pero no esté dispuesta a reconocer el esfuerzo de sus propios trabajadores”.

“Nos dieron un portazo que nos tiene a días de iniciar una huelga que no buscamos y que, muy a nuestro pesar, podría afectar a los pasajeros, golpear la conectividad del país, afectar a los fondos previsionales de los trabajadores cuyos recursos están invertidos en Latam y, es bueno que se sepa, también podría afectarnos a nosotros como trabajadores, a través de la suspensión de nuestros derechos laborales -incluida nuestra remuneración- mientras dura la paralización”, añadió.

El dirigente también menciona que “es evidente que las razones que tendría la compañía para negarse a conversar y someter a sus trabajadores y a los pasajeros a los efectos de una huelga, no son de naturaleza financiera”.